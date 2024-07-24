Мастерски все сделал, – комик Тарас Яремий сказал, помирился ли с MELOVIN после шуток о ЛГБТ

Около года назад между артистом MELOVIN и украинскими комиками произошел конфликт во время записи шоу "Биография". Певец не смог дождаться конца шоу из-за гомофобных шуток, которые звучали в его сторону.

Один из комиков, который там присутствовал, Тарас Яремий в очередной раз высказался о скандале с исполнителем. Журналисты Show 24 расспросили юмориста, удалось ли ему найти общий язык с MELOVIN.

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По словам комика, после выпуска шоу он больше не общался с артистом. Однако Тарас ни в коем случае не осуждает певца за его демонстративный выход из шоу. Яремий уверен, что исполнитель сделал все так, как ему было полезнее.

MELOVIN мастерски все сделал. Он молодец в своем плане, я его не осуждаю. Он сделал так, как надо, как полезнее ему. Гораздо хуже было бы, если бы это шоу просто вышло и набрало просмотров много,

– отметил Тарас.

Комик добавил, что MELOVIN находится в шоу-бизнесе значительно дольше него и других юмористов. Яремий заверил, что через такие выходки артист поддерживает свою популярность.

Он имеет нейронные связи немножко другие. Он понимал, что это хайп и ему надо это. И это ему дало очень много. А мы не знали, как это выкрутить в свою сторону, поэтому о нас тоже говорили, но в более негативном контексте,

– подчеркнул мужчина.

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