Зажигательные движения под Бейонсе: тикток разрывает ковбойский танец под хит Texas Hold 'Em

Новый танцевальный тренд под трек Бейонсе "Texas Hold 'Em" набирает популярность в тикток. Юзеры записывают видео, где исполняют ковбойские танцы как настоящие профи.

Бейонсе продолжает задавать не только музыкальные тренды, но и танцевальные. Ее трек "Texas Hold 'Em" покорил не только мировые чарты, но и танцевальные площадки.

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Безумные танцы под песню "Техаѕ Hold 'Em" заполонили тикток

Юзеры запустили настоящий танцевальный челлендж под хит Бейонсе "Texas Hold 'Em". Люди из разных уголков мира записывают ковбойские танцы под трек в кантри-стиле. Флешмоб настолько захватил тикток, что он пестрит тысячами подобных видео.

В комментариях пользователи сети пишут, что просто не могли не повторить соблазнительные движения из клипа Бейонсе. Ну а от самого сингла, утверждают они, просто без ума.

Кстати, этот виральный танец исполняла и дочь Бейонсе Блю Айви во время мирового тура артистки Renaissance.

В чем успех трека Бейонсе "Техаѕ Hold 'Em"

Свой трек "Texas Hold 'Em" Бейонсе выпустила в восьмом студийном альбоме Renaissance. Релиз состоялся в феврале 2024 года во время игры Супербоул. Кстати, сама песня написана в стиле кантри-поп и вестерн с элементами фолка и названа в честь игры в покер.

Несмотря на бешеную популярность в социальных сетях, музыкальная индустрия встретила релиз Бейонсе неоднозначно. Немало кантри-чартов раскритиковало певицу, что дало толчок к дискуссии на тему места афроамериканских исполнителей на кантри-лавах. В конце концов, Бейонсе таки попала в чар Billboard Hot Country Songs и Billboard Global 200, возглавив их, а также оказалась на первом месте в Hot 100.

Beyoncé – TEXAS HOLD 'EM – смотреть онлайн клип: