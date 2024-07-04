Певица-предательница Таисия Повалий в очередной раз выразила поддержку России в войне с Украиной. Артистка заявила, что полномасштабное вторжение изменило ее жизнь к лучшему.

Предательница призналась, что в течение последних десяти лет жизни в Киеве ждала "русский мир". Она якобы "своими действиями показывала, что с Россией".

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В то же время о жизни в Украине Таисия высказалась очень резко. Ее якобы "уничтожали" на родной земле, но почему-то она продолжала строить там свою карьеру.

Возможно, я не говорила громко и не могла позволить себе говорить об этом, но я своими действиями показывала, что я с Россией, что я поддерживаю "СВО", потому что "СВО" – это спасение для меня и для таких людей как я,

– отметила Повалий.

Более того, предательница подчеркнула, что, оказывается, есть украинцы, которые поддерживают одновременно ВСУ и российскую армию. Такие граждане якобы иногда пишут Таисии, выражая радость быть с вместе с оккупантами. Однако, конкретных примеров или доказательств этого певица не предоставила.

Они пишут нам слова благодарности и радости, что они сейчас могут быть свободными и быть вместе с нами. Они притаились,

– придумала путинистка.

Напомним, что Таисия Повалий получила паспорт страны-агрессора еще 24 августа 2023 года, в День Независимости Украины. Предательница намерена объединять украинскую и русскую культуры, называя это "своей миссией".