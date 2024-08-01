Это для меня странно, – Данилко раскритиковал предательницу Повалий, которая назвала войну "спасением"
Источник:"И грянул Грэм"
В начале июля 2024 года предательница Таисия Повалий резко высказалась о жизни в Украине и заявила, что война стала для нее "спасением". Артист Андрей Данилко не смог пройти мимо слов запроданки, поэтому прокомментировал их.
Кроме этого, Повалий утверждала что есть украинцы, которые поддерживают одновременно ВСУ и российскую армию. Такие граждане якобы иногда пишут Таисии, рассказывая о радости быть с вместе с оккупантами.
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Как отметил Андрей, после начала полномасштабного вторжения его изрядно удивили высказывания Повалий, с которой он раньше имел хорошие отношения. Мужчина не понимает, как она может восхищаться Россией, которая ежедневно уничтожает украинцев, и признаваться о "спасении".
Это для меня странно. Они перешли на ту сторону, там живут. У них были определенные обстоятельства. Так сложились обстоятельства. Но давать такие интервью: "Я обрадовалась, когда началась война". Тая сказала, что ее пришли освобождать. У меня нет слов, когда убивают людей,
– подчеркнул Данилко.
Певец заверил, что предательница сама для себя выбрала, где ей лучше жить. В то же время поступки и слова Таисии остаются на ее совести.
Я не понимаю, как Тая могла такое ляпнуть. Понимаю ситуацию. Ну выбрала и выбрала, поехала туда. Мы с ней были всегда в хороших отношениях, но такое сказать,
– заметил Андрей.
Интервью Андрея Данилко: смотрите видео онлайн
Напомним, 24 августа 2023 года, в День Независимости Украины, Таисия Повалий получила российский паспорт. Предательница заявила о "своей миссии" – объединить украинскую и вражескую культуры.