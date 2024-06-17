Я такой, какой я есть, – 16-летний сын Потапа поделился, как реагирует на хейт в сети

Андрей Потапенко, сын известного рэпера Алексея Потапенко, все чаще появляется в различных интервью и на публичных мероприятиях. Благодаря этому у него появилось немало поклонников, однако не обходится и без критиков, которые осуждают парня.

Подросток поделился, читает ли комментарии, которые оставляют о нем. Также он признался, расстраивает ли его хейт.

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Андрей Потапенко отметил, что не обращает внимания на тех, кто негативно высказывается о нем или его отце.

Я такой, какой я есть. Я разговариваю, как есть. Я говорю то, что говорит мне мой отец. Если кто-то осуждает за то, что говорит мой отец, или за то, что я говорю, пусть говорят,

– подчеркнул подросток.

Что известно об отношениях Потапа с сыном