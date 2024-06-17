Я такой, какой я есть, – 16-летний сын Потапа поделился, как реагирует на хейт в сети
Источник:Ангелина Пичик
Андрей Потапенко, сын известного рэпера Алексея Потапенко, все чаще появляется в различных интервью и на публичных мероприятиях. Благодаря этому у него появилось немало поклонников, однако не обходится и без критиков, которые осуждают парня.
Подросток поделился, читает ли комментарии, которые оставляют о нем. Также он признался, расстраивает ли его хейт.
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Андрей Потапенко отметил, что не обращает внимания на тех, кто негативно высказывается о нем или его отце.
Я такой, какой я есть. Я разговариваю, как есть. Я говорю то, что говорит мне мой отец. Если кто-то осуждает за то, что говорит мой отец, или за то, что я говорю, пусть говорят,
– подчеркнул подросток.
Что известно об отношениях Потапа с сыном
- Андрей Потапенко – общий сын известного рэпера Алексея Потапенко и продюсера Ирины Горовой. Для Потапа парень стал первым ребенком, тогда как Ирина имеет еще старшую дочь Наталью.
- Недавно Андрей закончил 9 класс в одной из школ Киева. Юноша увлекается спортом и, по его словам, профессионально занимается баскетболом. Кроме этого, ему нравится регби.
- Ирина Горовая рассказала, что Алексей является образцовым отцом. Исполнитель уделяет много внимания воспитанию Андрея, давая ценные советы и наставления, касающиеся взросления.
- Андрей с папой регулярно обмениваются сообщениями и звонят друг другу, а во время каникул парень часто гостит у отца, и они вместе проводят время, играя в любимый баскетбол.