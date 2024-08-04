25-летний сын Бекхэмов попал в больницу: поклонники отреагировали

Старший сын известных родителей Дэвида и Виктории Бекхэмов, 25-летний Бруклин, попал в больницу. Об этом сообщил сам парень в своих соцсетях.

Оказалось, что Бруклин Бекхэм серьезно травмировался и сломал плечо. Поэтому он обратился к срочной медицинской помощи и сейчас находится в больнице.

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Сын Бекхэмов попал в больницу

Бруклин Бекхэм не сообщил деталей о том, как именно произошла его травма, но выразил глубокую благодарность своей жене, модели Николе Пельтц, за ее поддержку и за то, что она находится рядом с ним в это сложное время.

Сломал плечо, но все хорошо, потому что я имею Николу, которая ухаживает за мной. Целую, люблю тебя, крошка,

– написал Бекхэм и показал фото из палаты.

Он не уточнил, как долго пробудет в больнице, но подписчики уже активно выражают ему свои пожелания скорейшего выздоровления. Вот, что они пишут: