25-летний сын Бекхэмов попал в больницу: поклонники отреагировали
Источник:Бруклин Бекхэм
Старший сын известных родителей Дэвида и Виктории Бекхэмов, 25-летний Бруклин, попал в больницу. Об этом сообщил сам парень в своих соцсетях.
Оказалось, что Бруклин Бекхэм серьезно травмировался и сломал плечо. Поэтому он обратился к срочной медицинской помощи и сейчас находится в больнице.
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Сын Бекхэмов попал в больницу
Бруклин Бекхэм не сообщил деталей о том, как именно произошла его травма, но выразил глубокую благодарность своей жене, модели Николе Пельтц, за ее поддержку и за то, что она находится рядом с ним в это сложное время.
Сломал плечо, но все хорошо, потому что я имею Николу, которая ухаживает за мной. Целую, люблю тебя, крошка,
– написал Бекхэм и показал фото из палаты.
Он не уточнил, как долго пробудет в больнице, но подписчики уже активно выражают ему свои пожелания скорейшего выздоровления. Вот, что они пишут:
- "Выздоравливай скорее, чемпион!"
- "О Боже, Бруклине, надеюсь, что ты скоро выздоровеешь"
- "У меня такое было. Это жестоко. Выздоравливай скорее!"
- "Все хотят знать, как ты это сделал, ты собираешься нам рассказать?"
- "Не обращай внимания на негативные комментарии, скорейшего выздоровления!"