Наши дни, – Святослав Вакарчук оказался в эпицентре взрыва во время выступления на фронте
Источник:Святослав Вакарчук
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук регулярно ездит на передовую, где выступает для украинских военных. Так, певец поднимает боевой дух защитников.
На этот раз артист находился на Торецком направлении, что в Донецкой области. Исполнитель стал свидетелем обстрела, который едва не помешал выступлению.
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Святослав опубликовал видео, на котором проводил концерт посреди двора для бойцов 53-й ОМБр. Вакарчук исполнял песню "Черемшина" под гитарное сопровождение, и вдруг раздался громкий взрыв. Однако, артист продолжил выступать, будто ничего не произошло.
Бывает, пою под звуки арты. Иногда – наши выходы. А порой, где-то таки прилетает. Какие времена, такой и аккомпанемент. "Черемшина". Торецкое направление. 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха. Наши дни,
– поделился Святослав.
Святослав Вакарчук оказался в эпицентре взрыва / Видео из инстаграма певца
Поклонники Вакарчука выразили ему уважение за смелость и его труд на благо Украины.
- "Большое уважение, благодарность и любовь ко всем мужественным людям, что на видео!";
- "Неоднократно повторяю, что Святослав Вакарчук – наш гений, а еще настоящий патриот!";
- "Ребята даже не пошевелились от звука обстрела. Наши герои";
- "Браво! Спасибо за поддержку ребят!";
- "Вы невероятный человек! Спасибо за все, что вы делаете, за вашу человечность и смелость!".
Напомним, Сергей и Снежана Бабкины, которые вернулись из Германии в Украину, едва не погибли во время обстрела Харькова. Первый удар пришелся на промышленную зону, а второй – в район частного сектора. Именно в этот дом, соседний с тем, где ночевал Сергей Бабкин с женой, попала российская ракета.