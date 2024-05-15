Была в отношениях с Дантесом, а вышла замуж за своего директора: где сейчас Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова запомнилась публике еще со времен знаменитой "Фабрики звезд". Однако тогда она выступала под псевдонимом Алиса и заняла второе место в шоу. Впоследствии певица отказалась от этого образа и вернула настоящее имя.

В этом году Тарабарова отметила 12-ю годовщину с момента начала сольной карьеры. Девушка неоднократно признавалась, что прошла немало тяжелых моментов, чтобы стать той, кем является сейчас. Как сложилась карьера и где сейчас Светлана, подробнее расскажет Show 24.

К слову В начале войны работала в украинском посольстве в Польше: где сейчас Дарья Трегубова

Детство и юность

Будущая звезда родилась в июле 1990-го года в Херсоне. Отец работал на заводе, а мама была воспитательницей в детском саду. Девочка с самого детства была творческой личностью. В 13 лет стала участницей танцевального коллектива "Оазис".

Светлана Тарабарова на новогоднем празднике / Фото из личного архива певицы

После окончания школы девушка поехала покорять столицу. Исполнительница училась в Киевской академии эстрадного и циркового искусства.

Начало карьеры

Точкой отсчета начала звездной жизни стало участие в "Фабрике звезд". Одно из призовых мест девушка заняла благодаря своему таланту, а также энергичности и ярким номерам.

Алиса Тарабарова – El Tango De Roxanne: смотрите видео онлайн

Впоследствии Тарабарова стала участницей женской группы Real O под руководством Натальи Могилевской, вместе с Региной Тодоренко, Линой Мицуки и Еленой Виноградовой. Но спустя 4 года певица решила покинуть коллектив и начала сольную карьеру.

Группа Real O в составе с Тарабаровой / Фото из инстаграма Алины Астровской

Исполнительница довольно успешно прокладывала путь в украинском шоубизе. В 2016 году даже пробовала свои силы на Национальном отборе Евровидения и прошла в полуфинал с песней "Ніколи знову". Впрочем, на песенный конкурс она не попала.

Композиции певицы неоднократно отмечались популярными премиями: "Песня года", "Музыкальная платформа", M1 Music Awards. Незаурядными хитами Тарабаровой можно назвать песни: "Мне сказочно", "Свет в тебе", "Возвращайся живым", "Хорошо с тобой".

Личная жизнь

Еще во время участия в "Фабрике звезд" Светлана начала встречаться с Дантесом. Пара пробыла в отношениях 3 года. Девушка признавалась, что они были "взрывной смесью".

Мы несколько раз даже хотели жениться, обручиться. Но постоянно ссорились и все это ничем не заканчивалось. И хорошо, потому что ничем хорошим это бы не закончилось. Потому что мы – огонь друг с другом,

– рассказала певица.

Светлана Тарабарова и Дантес / Фото из открытых источников

В 2016 году исполнительница вышла замуж за своего концертного директора Алексея Бондаря, который старше ее на 14 лет. Через два года после бракосочетания у пары родился первенец, которого назвали Иваном. Семья также воспитывает двух дочерей: 3-летнюю Марию и 1-летнюю Полину.

Тарабарова с семьей / Фото из инстаграма певицы

Где сейчас Светлана Тарабарова

Певица живет и воспитывает детей в Украине. В начале полномасштабного вторжения России в Украину семья потеряла заработок. Тарабарова с большой болью рассказывала, что семья вынуждена продать свой дом под Киевом, о котором так долго мечтала, потому что нет возможности за него платить.

Светлана делилась, что иногда приходится залазить в долги, чтобы оплатить все потребности. Но несмотря на трудности, Тарабарова продолжает творить и делится положительными эмоциями со своими поклонниками в социальных сетях.