Работала в России и защищает русский: где сейчас Светлана Лобода, которую не принимают украинцы

Исполнительница длительный промежуток времени выступает на сцене. Хотя карьеру она начинала в Украине, но впоследствии оказалась перед лучами славы российской аудитории.

Лобода родилась в 1982 году в Ирпене Киевской области. Получила два высших образования в столичных вузах: в академии эстрадного и циркового искусств по классу эстрадно-джазового вокала и получила диплом менеджера шоубизнеса в университете культуры. Подробнее о том как развивалась карьера исполнительницы и где она сейчас – читайте в материале Show 24.

Может заинтересовать Герой Украины, легенда эстрады и любящий отец: каким был Назарий Яремчук

Путь к популярности

Еще с подросткового возраста Светлана проявляла любовь к музыке.

Исполнительница была участницей группы "Капучино", а в 2004 году присоединилась к команде "ВИА Гры". Именно тогда Лобода почувствовала, что такое слава.

Через год она покинула группу и начала сольную карьеру. В 2009 году даже представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение, где заняла 12 место.

Светлана Лобода – Be My Valentine: смотрите видео онлайн

Через год начала сотрудничать с продюсером Нателлой Крапивиной. Тогда исполнительница меняет сценическое имя на LOBODA и создает собственный бренд. В 2012 году отправилась в США, где брала уроки вокала и хореографии. Интересный факт, что в том же году Лобода выпустила песню What about U, которую отобрали в трек-лист чемпионата по футболу Евро-2012.

LOBODA vs Football – What about U: смотрите видео онлайн

Впоследствии певица стала тренером в шоу "Голос. Дети". В 2013 году Виктор Янукович предоставил певице звание Заслуженной артистки Украины. Впоследствии ветераны АТО требовали отобрать у Лободы такую честь за выступления на территории России. Сейчас также ведутся дискуссии по этому вопросу.

Светлана Лобода – Залужена артистка Украины / Фото из соцсетей Лободы

После 2014 года исполнительница приняла сознательный выбор работать на российский рынок и российскую аудиторию. Она не только была участницей различных шоу, но и получала от страны-агрессора награды. Когда в Украине люди протестовали перед ее концертами, то певица сказала, что украинцы проплачены.

Личная жизнь

Экс-супруг Лободы – танцор и хореограф Андрей Царь, который работал с балетом певицы и балетом Freedom. В апреле 2011 году Светлана родила дочь Еву, а в 2014 – пара объявила о разводе.

Светлана Лобода и Андрей Царь / Фото Олег Батрак

В мае 2018 на свет появилась вторая дочь исполнительницы – Тильда. По слухам, отец ребенка – Тилль Линдеманн, лидер Rammstein. Сама же Лобода такое заявление ни подтверждала, ни отрицала. Сегодня личную жизнь держит за семью замками. Известно лишь то, что ее сердце занято.

Реакция на полномасштабное вторжение

В первые дни Лобода выложила видео, где плачет и просит "людей, которые вершат судьбы" завершить "ад", потому что она всего лишь "маленький человек".

К слову, отец певицы живет в Украине и не планирует выезжать, а мать совмещает жизнь на две страны: Украину и Ригу.

Только через месяц к Светлане пришло осознание и она заявила, что в войне виновата Россия. Она даже приезжала в Ирпень, чтобы выступить с благотворительным концертом. Певица собиралась провести выступление с благотворительной целью в Osocor Residence, но благодаря возмущению неравнодушных людей и влиянию активиста Сергея Стерненко и рэпера и военного Yarmak, концерт таки не состоялся.

Где сейчас Лобода и чем занимается

Известно, что исполнительница с дочерьми проживает в Латвии. В 2023 году Лобода презентовала альбом "Made in U", который содержит украиноязычные песни и даже легендарную песню Николая Леонтовича "Щедрик". Тогда певица заявила о том, что "все сборы с первого месяца прослушивания альбома будут направлены на покупку дома семье, которая потеряла свое жилье в первые дни войны".

К слову, сама Лобода не намерена отказываться от русского языка.

Я буду продолжать писать песни на украинском и русском языках для русскоязычной аудитории, потому что она большая. Потому что это люди, которые меня поддерживают, которые поддерживают мою страну, – заявила артистка.

Общество разделилось на две части: кто с нетерпением ожидает выступления Светланы в Украине, а кто-то так и не простил сотрудничество с Россией.

Кроме того, Лобода неоднократно успела попасть в ряд скандалов. Сначала унизила 16-летнюю девушку в Харькове, которая пришла на ее выступление с плакатом "Харьков без Лободы", впоследствии выступала с россиянами на одной сцене в Дубае, заступается за русский язык и дает интервью россиянам.

На днях певица шокировала фанатов новостью, что сломала правую руку на съемочной площадке. Несчастный случай произошел когда режиссеры снимали эпизод, в котором Светлана вместе с другими девушками бежали на стадионе в платьях и на каблуках. Они толкали друг друга и, не удержавшись на ногах, артистка упала, вследствие чего травмировала правую руку.

Несмотря на травму она продолжила большой европейский "XXLo" тур, ведь чувствует себя хорошо и не хочет переносить концерты.