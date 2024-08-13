Внук Светланы и Виталия Белоножко женился: счастливые фото пары со свадьбы

Народная артистка Украины Светлана Белоножко сообщила о женитьбе своего внука Виталия. Певица показала фото молодоженов и поздравила родного человека с новым этапом в жизни.

К тому же исполнительница рассекретила имя избранницы своего внука. Жену Виталия зовут София.

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13 августа, Светлана рассказала о свадьбе родного человека. Праздник прошел в небольшом кругу близких и друзей семьи. Белоножко опубликовала серию фото, на которых показала супругов Виталия и Софии. Мужчина предстал в черном костюме с бабочкой, а девушка – в белом платье с большими рукавами и фате. В то же время заслуженная артистка Украины выбрала для себя красный наряд и ремень.

В заметке Светлана обратилась к молодоженам с пожеланием счастливой жизни и отметила качество проведения свадьбы.

Очень молодые, но ведь любовь – это большая сила! Долго думала, сокращала, чтобы вам, друзья, показать самые интересные моменты свадьбы! Что когда приходят настоящие друзья, родные, то и свадьба удается на славу! Будьте счастливыми дорогие наши невесты!

– написала Белоножко.

Напомним, недавно финалистка шоу "Голос страны-7" Анна Кукса также вышла замуж. Ее избранником стал известный саундпродюсер Антон Борзенко, который сотрудничал с известными звездами как OKS, Вера Брежнева и MAYOROVA.