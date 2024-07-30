Какими были свадьбы украинских знаменитостей: уникальные архивные фото звезд

Свадьбы украинских звезд это всегда громкое событие для всего шоубизнеса. Оригинальные церемонии и празднования привлекают внимание многих и становятся объектом для обсуждений в сети. Каждая звездная свадьба особенная, а некоторые архивные фото завораживают.

Show 24 расскажет о свадьбах самых известных пар украинского шоубиза. Не все из них сопровождались громкими празднованиями, но это всегда важное событие, о котором приятно вспоминать.

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Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Телеведущая и бизнесмен (а теперь военный) сыграли свадьбу в 2003 году. Как описывала ее Маша, она была самой сказочной: с лезгинкой и украинскими песнями, с градом и солнцем.



Свадьба Маши Ефросининой / Фото "Караван"

Джамала и Бекир Сулейманов

Певица и экономист поженились в 2017 году в особом для них месте – Исламском культурном центре в Киеве. Празднование свадьбы продолжилось в одном из ресторанов. В этом году Джамала стала мамой в третий раз.



Свадьба Джамалы / Фото из инстаграма Джамалы

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Отношения актеров завязались в театре. Пара поженилась в 1996 году и они до сих пор вместе. Супруги воспитывают дочь Анну.



Свадьба Ольги Сумской / Фото из инстаграма Ольги Сумской

Тимур и Инна Мирошниченко

Одна из самых образцовых пар украинского шоубизнеса сыграла свадьбу в Печерском районе Киева в ресторане Almondo Restaurant & Club в 2018 году. Совсем недавно звездные родители удочерили девочку – теперь у них четверо детей.



Свадьба Мирошниченко / Фото из инстаграма Тимура Мирошниченко

Григорий и Кристина Решетники

Пара познакомилась на телевидении еще в 2008 году. Через несколько лет они отгуляли пышную свадьбу на 150 человек в Ивано-Франковске. Супруги воспитывают трех сыновей – Ивана, Дмитрия и Александра.



Свадьба Решетников / Фото из инстаграма Григория Решетника

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов

Певица и продюсер поженились в декабре 1995 года. Судя по фото, у них не было пышного празднования. Хотя звезды почти не рассказывают о личной жизни, их отношения одни из самых крепких в украинском шоубизе.



Свадьба Русланы / Фото с фейсбука Русланы

Это одни из самых крепких и образцовых пар среди украинских знаменитостей. Надеемся, их любовь будет процветать и в дальнейшем.