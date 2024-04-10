Меня ждет операция, – судья "Танцуют все" шокировал признанием о болезни
Источник:ТСН
Украинский хореограф Раду Поклитару сообщил, что имеет проблемы со здоровьем. Из-за этого ему даже требуется хирургическое вмешательство.
Балетмейстер отметил, что заболевание может быть вызвано его 48-летней танцевальной карьерой. В то же время этот диагноз также ставят и людям, которые никогда даже не были причастны к балету.
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Какое заболевание обнаружили у Раду Поклитару
Около 4 лет назад хореографу диагностировали одну из самых распространенных болезней – коксартроз, поражение тазобедренного сустава.
С одной стороны, это последствия моей 48-летней деятельности в балете, а с другой – это могут быть люди, которые никогда не были в балетном зале и на балете и от этого все равно страдают. Это все решается. К сожалению, хирургическим путем. Но в этом нет ничего страшного,
– отметил танцовщик.
Раду рассказал, что сначала он лечился лекарствами, однако в конце концов принял решение сделать операцию, чтобы продолжать работать в танцевальной индустрии.
Я долго морально настраивался на это. Думаю, что я справлюсь. Меня ждет операция. Это не дает мне возможности работать, но я могу ходить и иногда даже немного бегать. Однако учитывая, что профессия хореографа выдвигает повышенные требования к мобильности и двигательного аппарата, поэтому придется менять. И буду как новенький,
– подытожил Поклитару.
Интервью с Раду Поклитару: смотрите видео онлайн
Кто еще из звезд имеет проблемы со здоровьем
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