Ворвался в тусовку с ноги, – комик Яремий ответил, стал ли стендап частью шоу-бизнеса

Украинские стендап-комики становятся частью шоу-бизнеса, ведь они все больше узнаваемы и публичны. Тарас Яремий поделился своим мнением по этому поводу.

Украинский стендап-комик Тарас Яремий вспомнил, как общался с лидером группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Сергей Танчинец на подкасте заметил, что теперь со стендаперами "считаются", ведь видят, какие залы собирают юмористы.

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Стендап ворвался просто с ноги в шоу-бизнесовую тусовку. И классно, что стендап есть в украинской шоу-бизнесовой индустрии. Потому что польский – он давно уже есть. Есть вообще в западной культуре,

– добавил Тарас Яремий.

Юморист добавил, что все больше появляется понимание того, что стендаперам стоит давать поле для развития в медийной сфере. Потому что стендап-комики тоже имеют немало опыта выступлений перед публикой.

"Если артист какой-то есть, если он вокалист, он может выступать два раза в месяц. На сцене стоять. Я знаю комиков, которые по 14 раз в неделю выступают. В январе я дал более 40 концертов. Это порой по два-три концерта в день", – заметил Яремий.

Заметим, некоторые стендап-комики объединяются со звездами для сборов для ВСУ. Так Владимир Дантес, Антон Тимошенко, Василий Байдак, Олег Свищ и Слава Кедр в составе группы Badstreet boys выпускают клипы – креативные сборы для защитников.