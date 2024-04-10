Защебетал на русском в новом шоу: Спартак Суббота в очередной раз возмутил сеть

10 апреля 2024, 14:21
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На днях скандальный Спартак Суббота, известный своей работой над "Подкаст-терапией" с Женей Яновичем, появился в новом шоу на ютуб-канале "Самое Время". В видео он разговаривает на языке страны-террориста.

Такая позиция психотерапевта на третьем году большой войны возмутила пользователей. Люди убеждены, что Спартак перешел на русский, чтобы больше заработать.

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Что известно о новом шоу, где Спартак Суббота принял участие

В видео Татьяна Мажаровская и скандальный психотерапевт анализируют исторические события и фигуры с помощью естественно-научного подхода. Так, на русскоязычном канале "Самое Время" за 12 дней вышло уже три ролика. В этих эпизодах основное внимание сосредоточено на исследовании культурных норм, касающихся секса, процесса рождения и воспитания детей, а также общественных тенденций, обусловливающих высокий уровень браков и разводов.


Канал "Самое время" на ютубе / Скриншот

Ведущая шоу Татьяна Мажаровская, известна как автор "Воздушных арт-лекций", создатель "Бюро незабываемых вояжей "Kiev charmant" и лекционного пространства "Нехорошая квартира", тогда как Суббота описывается как когнитивно-поведенческий терапевт, схемотерапевт и кандидат психологических наук.

Заметим, что русскоязычный контент не очень понравился украинской аудитории.

  • "Интересно смотреть как господин Суббота опускается все ниже и ниже, и от тогдашней славы осталось 3к просмотров и 100 лайков";
  • "Руснявой? В 2024 году? Серьезно? Фу, гадость";
  • "Не понравилось, что Спартак разговаривает на русском языке";
  • "После "Подкаст-терапии" другие форматы не выстрелили так, как того хотелось бы господину Спартаку, но возвращаться к русскому для широкой аудитории и просмотров, то вообще позор. Однако деньги, видимо, не пахнут";
  • "Спартак, не возвращайся на сторону зла. Пожалуйста, мы все ждем контент на украинском языке".

Комментарии под видео на ютуб-канале "Самое время" / Скриншоты

 

Что известно о Спартаке Субботе

  • Популярность мужчина получил во время полномасштабного вторжения, когда запустил "Подкас-терапию" с Женей Яновичем. В шоу соведущие обсуждали различные психологические темы, давали советы зрителям и даже проводили офлайн-лекции.
  • В то же время однажды расследование психотерапевта Ильи Полуденного и издания "Свідомі" о Спартаке изменило все. Тогда выяснилось, что Суботта подделал документы, в том числе свой диплом психолога.
  • К тому же расследование выявило, что Спартак потерял членство в УАКПТ из-за грубых нарушений этики, в частности, за вступление в сексуальные отношения с клиентами.
  • Что интересно, из видео стало известно, что до 2014 года Спартак на самом деле был Александром.
  • После этого масштабного расследования "Подкаст-терапия" с Женей Яновичем закрылась. В то же время Суббота продолжает вести свой ютуб-канал, однако такой популярности, как раньше, уже нет.

Автор: Софія Хомишин