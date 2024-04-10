Защебетал на русском в новом шоу: Спартак Суббота в очередной раз возмутил сеть
На днях скандальный Спартак Суббота, известный своей работой над "Подкаст-терапией" с Женей Яновичем, появился в новом шоу на ютуб-канале "Самое Время". В видео он разговаривает на языке страны-террориста.
Такая позиция психотерапевта на третьем году большой войны возмутила пользователей. Люди убеждены, что Спартак перешел на русский, чтобы больше заработать.
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Что известно о новом шоу, где Спартак Суббота принял участие
В видео Татьяна Мажаровская и скандальный психотерапевт анализируют исторические события и фигуры с помощью естественно-научного подхода. Так, на русскоязычном канале "Самое Время" за 12 дней вышло уже три ролика. В этих эпизодах основное внимание сосредоточено на исследовании культурных норм, касающихся секса, процесса рождения и воспитания детей, а также общественных тенденций, обусловливающих высокий уровень браков и разводов.
Канал "Самое время" на ютубе / Скриншот
Ведущая шоу Татьяна Мажаровская, известна как автор "Воздушных арт-лекций", создатель "Бюро незабываемых вояжей "Kiev charmant" и лекционного пространства "Нехорошая квартира", тогда как Суббота описывается как когнитивно-поведенческий терапевт, схемотерапевт и кандидат психологических наук.
Заметим, что русскоязычный контент не очень понравился украинской аудитории.
- "Интересно смотреть как господин Суббота опускается все ниже и ниже, и от тогдашней славы осталось 3к просмотров и 100 лайков";
- "Руснявой? В 2024 году? Серьезно? Фу, гадость";
- "Не понравилось, что Спартак разговаривает на русском языке";
- "После "Подкаст-терапии" другие форматы не выстрелили так, как того хотелось бы господину Спартаку, но возвращаться к русскому для широкой аудитории и просмотров, то вообще позор. Однако деньги, видимо, не пахнут";
- "Спартак, не возвращайся на сторону зла. Пожалуйста, мы все ждем контент на украинском языке".
Комментарии под видео на ютуб-канале "Самое время" / Скриншоты
Что известно о Спартаке Субботе
- Популярность мужчина получил во время полномасштабного вторжения, когда запустил "Подкас-терапию" с Женей Яновичем. В шоу соведущие обсуждали различные психологические темы, давали советы зрителям и даже проводили офлайн-лекции.
- В то же время однажды расследование психотерапевта Ильи Полуденного и издания "Свідомі" о Спартаке изменило все. Тогда выяснилось, что Суботта подделал документы, в том числе свой диплом психолога.
- К тому же расследование выявило, что Спартак потерял членство в УАКПТ из-за грубых нарушений этики, в частности, за вступление в сексуальные отношения с клиентами.
- Что интересно, из видео стало известно, что до 2014 года Спартак на самом деле был Александром.
- После этого масштабного расследования "Подкаст-терапия" с Женей Яновичем закрылась. В то же время Суббота продолжает вести свой ютуб-канал, однако такой популярности, как раньше, уже нет.