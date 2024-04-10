Защебетал на русском в новом шоу: Спартак Суббота в очередной раз возмутил сеть

На днях скандальный Спартак Суббота, известный своей работой над "Подкаст-терапией" с Женей Яновичем, появился в новом шоу на ютуб-канале "Самое Время". В видео он разговаривает на языке страны-террориста.

Такая позиция психотерапевта на третьем году большой войны возмутила пользователей. Люди убеждены, что Спартак перешел на русский, чтобы больше заработать.

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Что известно о новом шоу, где Спартак Суббота принял участие

В видео Татьяна Мажаровская и скандальный психотерапевт анализируют исторические события и фигуры с помощью естественно-научного подхода. Так, на русскоязычном канале "Самое Время" за 12 дней вышло уже три ролика. В этих эпизодах основное внимание сосредоточено на исследовании культурных норм, касающихся секса, процесса рождения и воспитания детей, а также общественных тенденций, обусловливающих высокий уровень браков и разводов.



Канал "Самое время" на ютубе / Скриншот

Ведущая шоу Татьяна Мажаровская, известна как автор "Воздушных арт-лекций", создатель "Бюро незабываемых вояжей "Kiev charmant" и лекционного пространства "Нехорошая квартира", тогда как Суббота описывается как когнитивно-поведенческий терапевт, схемотерапевт и кандидат психологических наук.

Заметим, что русскоязычный контент не очень понравился украинской аудитории.

"Интересно смотреть как господин Суббота опускается все ниже и ниже, и от тогдашней славы осталось 3к просмотров и 100 лайков";

"Руснявой? В 2024 году? Серьезно? Фу, гадость";

"Не понравилось, что Спартак разговаривает на русском языке";

"После "Подкаст-терапии" другие форматы не выстрелили так, как того хотелось бы господину Спартаку, но возвращаться к русскому для широкой аудитории и просмотров, то вообще позор. Однако деньги, видимо, не пахнут";

"Спартак, не возвращайся на сторону зла. Пожалуйста, мы все ждем контент на украинском языке".

Комментарии под видео на ютуб-канале "Самое время" / Скриншоты

Что известно о Спартаке Субботе