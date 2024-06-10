Скандальный Спартак Суббота ответил, пойдет ли обновлять данные в ТЦК

Скандальный псевдопсихотерапевт и блогер Спартак Суббота высказался о мобилизации. Он признался, что пока не будет обновлять данные в ТЦК и объяснил почему.

К тому же Спартак, которого год назад уличили во лжи, рассказал, что нет страха служить в армии. Впрочем, блогер отметил, что бояться смерти – нормально.

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Суббота учился в военном училище, однако не считает это надлежащей подготовкой, которая будет сейчас актуальной для него. После вступления в силу нового закона о мобилизации, Спартак еще не обновлял свои данные в ТЦК и не будет этого делать в ближайшее время. Более того, оказывается, он уже обращался в центр с такой целью перед началом полномасштабного вторжения.

Все, что надо, сделал буквально за несколько дней до полномасштабного вторжения. Было такое ощущение, что что-то будет, и пусть оно себе будет, пусть будет военный билет, он лишним не будет. Поэтому я обновил,

– заверил мужчина.

Суббота заявил, что не пойдет служить из-за обучения на докторантуре. Однако, Спартак таки пойдет в ТЦК, когда получит образование.

Была кандидатская, сейчас докторантура. Она закончится, а после нее, в зависимости от того, куда я буду двигаться, или в научно-исследовательском направлении, или в преподавательском. Поэтому надо будет идти обновлять данные,

– поделился блогер.

Также Суббота добавил, что не боится службы в ВСУ, но имеет страх смерти. По словам мужчины, он этого не стесняется.

Спартак Суббота о мобилизации: смотрите видео онлайн

Что известно о Спартаке Субботе