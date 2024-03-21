Художница Морозюк честно сказала, изменяла ли первому мужу с коррупционером Гринкевичем

Личная жизнь художницы Сони Морозюк, которая на фоне коррупционного скандала разорвала отношения с сыном львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романом, оказалась еще ярче, чем многим казалось. Девушка уже была замужем за другим мужчиной на момент начала отношений с Гринкевичем.

Сама Морозюк уже прокомментировала свой первый брак, заявив, что никакой измены не было.

К слову Экс-невеста Гринкевича Морозюк откровенно объяснила, почему взяла многомиллионный займ у мамы

Крутила ли роман Соня за спиной мужа

Художница отметила, что на момент знакомства с Гринкевичем она уже закончила предыдущие отношения. Более того, она параллельно ни с кем не встречалась. Сначала завершила предыдущие отношения, а потом начала уже другие.

Я никому не изменяла. У меня был брак, мы завершили отношения. Из-за войны происходит много разводов и расторгнуть официально брак занимает какой-то промежуток времени. Когда становишься в очередь, то там дается определенный срок на то, чтобы вы там что-то наладили,

– сказала Соня.

По словам Морозюк, она не хочет комментировать отношения с первым мужем и вдаваться в подробности.

Интервью Сони Морозюк Дмитрию Гордону: смотрите видео онлайн

Что известно о первом браке Морозюк