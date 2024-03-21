Художница Морозюк честно сказала, изменяла ли первому мужу с коррупционером Гринкевичем
Источник:Дмитрий Гордон
Личная жизнь художницы Сони Морозюк, которая на фоне коррупционного скандала разорвала отношения с сыном львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романом, оказалась еще ярче, чем многим казалось. Девушка уже была замужем за другим мужчиной на момент начала отношений с Гринкевичем.
Сама Морозюк уже прокомментировала свой первый брак, заявив, что никакой измены не было.
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Крутила ли роман Соня за спиной мужа
Художница отметила, что на момент знакомства с Гринкевичем она уже закончила предыдущие отношения. Более того, она параллельно ни с кем не встречалась. Сначала завершила предыдущие отношения, а потом начала уже другие.
Я никому не изменяла. У меня был брак, мы завершили отношения. Из-за войны происходит много разводов и расторгнуть официально брак занимает какой-то промежуток времени. Когда становишься в очередь, то там дается определенный срок на то, чтобы вы там что-то наладили,
– сказала Соня.
По словам Морозюк, она не хочет комментировать отношения с первым мужем и вдаваться в подробности.
Интервью Сони Морозюк Дмитрию Гордону: смотрите видео онлайн
Что известно о первом браке Морозюк
- Интересно, что первого мужа Сони тоже звали Роман, фамилия – Залипа. Он бизнесмен с Волыни, занимается строительством.
- С Морозюк они обручились в декабре 2022 года, а уже в сентябре 2023-го развелись.
- В то же время художница уже встречалась с Гринкевичем.