Американский рэпер Snoop Dogg –звезда Олимпийских игр-2024: какой тренд завирусился в тиктоке

В этом году рэпера заросили стать специальным корреспондентом на соревнованиях. Он подписал соглашение с NBCUniversal, а перед открытием Олимпиады даже вынес олимпийский огонь. Все эти события стали фурором для поклонников исполнителя.

Snoop Dogg очень гордится тем, что ему выпала такая честь на нынешних Олимпийских играх, ведь он преданный поклонник этого события. Вчера, 11 августа, Олимпиада пришла к своему логическому завершению. В течение всего времени, рэпер комментировал турнир для американского телевидения, посещал соревнования, общался со спортсменами и их друзьями, а вчера – выступил на закрытии Игр и повторно завирусил трек The next episode – Dr. Dre в тиктоке. Что же происходит в инфопространстве – читайте в материале Show 24.

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Dr. Dre – The next episode

С начала Олимпиады пользователи тиктока использовали песню другого американского исполнителя рэпа Dr. Dre под кадры с Snoop Dogg. Это можно связать с несколькими причинами:

рэпер настолько плавно и ритмично вписывается в кадр, что его движения полностью гармонируют с упомянутым треком;

песня была очень давно записана в сотрудничестве с рэпером, и в тексте упоминается имя Snoop Dogg.

То, что хит 2000-х годов снова в тренде, однозначно можно обязать рэперу и креативным пользователям. Но отметим, что в самом тексте содержится немало бранных слов, оскорбительных фраз, а также упоминается о наркотиках и оружии. Поэтому смысл песни лучше не связывать с видео Олимпиады, а просто воспринимать как гармоничное дополнение фона.

Dr. Dre – The Next Episode ft. Snoop Dogg, Kurupt, Nate Dogg: смотрите видео онлайн

Видео, когда рэпер нес олимпийский огонь, стало самым популярным благодаря The next episode.

Более того, вчера, во время закрытия Олимпийских игр-2024, Snoop Dogg вместе с Dr. Dre выступили с хитом, который взорвал публику.

На закрытии также выступили Билли Айлиш и группа Red Hot Chili Peppers. Выбор упомянутых исполнителей совсем не случайный, ведь организаторы решили провести связь между музыкой и культурой Лос-Анджелеса, где пройдут следующие Летние Олимпийские игры в 2028 году.

Что известно о Snoop Dogg

Рэперу 52 года, а его настоящее имя – Келвин Кордозар Бродус младший. В 1992 году мужчина серьезно взялся за звездную карьеру. Dr. Dre стал для него учителем и наставником. За время творческой деятельности у рэпера было немало неоднозначных приключений, которые связаны с задержанием полицией.

Snoop Dogg несколько раз менял псевдоним и записал немало треков, которые сделали ему мировое признание.

Dr. Dre – Still D.R.E. ft. Snoop Dogg: смотрите видео онлайн

Можем предположить, что следующие Олимпийские игры также будут с участием рэпера. В этом году он доказал, что выбор организаторов был правильным и принес немалый успех в медийной сфере.