Рэпер Snoop Dogg вынес огонь перед открытием Олимпийских игр: видео из Парижа

26 июля, стартуют Олимпийские игры-2024 в Париже. Американский рэпер Snoop Dogg стал одним из носителей олимпийского огня.

Артист пронес его через поселок Сен-Дени перед церемонией открытия Парижских игр. К нему присоединился и украинский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка.

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Snoop Dogg появился в белом спортивном костюме и кроссовках золотого цвета. На последнем этапе эстафеты перед открытием Олимпийских игр-2024 он почетно исполнил свою роль. Артиста сопровождали громкие овации публики, которая была рада увидеть звезду во время процесса передачи огня.

По словам исполнителя, возможность вынести огонь на Олимпиаде-2024 – для него настоящая честь.

Это многое говорит о Франции, которая позволила мне вынести огонь. Это для меня честь и то, что я действительно уважаю. Я бы никогда не мечтал о чем-то подобном. Я буду вести себя как можно лучше. Я собираюсь проявить самую лучшую спортивную форму. Я смогу дышать медленно, быстро идти и держать факел с улыбкой на лице, потому что я понимаю, насколько это престижное событие,

– поделился Snoop Dogg.

Кроме этого, рэпера ждет не менее важная миссия – комментирование турнира для американского телеканала.

Напомним, Олимпийские игры-2024 стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа. Почти 11 тысяч спортсменов будут соревноваться в течение этого периода. На турнире Украину будут представлять 140 спортсменов, которые примут участие в 23 видах спорта. В их числе будет и футбол, а выступление нашей страны в мужском олимпийском турнире станет дебютным в истории.