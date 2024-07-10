Предательница Егорова назвала украинок "папуасками" и высмеяла украинский язык

С начала полномасштабного вторжения ведущая Снежана Егорова стала на сторону врага, распространяя российскую пропаганду. Впрочем, она не остановилась на этом и решила публично оскорбить украинцев, за что уже получила наказание.

На слова путинистки отреагировала ее дочь Стася Ровинская, которая поддерживает Украину в отличие от своей матери. Девушка решила показать украинцам ложь, которую освещает предательница.

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Стася опубликовала видео, на котором Егорова резко высказывается об украинском языке и гражданах страны. Снежана сравнила украинцев с папуасами – населением острова Новая Гвинея. Так, предательница показала отсутствие толерантного отношения к народам мира.

Патриоток, бешеных каких-то молодых т*олок с кольцами в носу, папуасок тупор*лых, которые рассказывают на украинском языке, что нам не выиграть эту войну без баб,

– отметила Егорова.

В то же время предательница высмеяла украинский язык и борьбу народа за победу в войне с Россией.

И потом они сидят, украиноязычные украинцы, которые по-украински друг другу рассказывают, как они будут воевать до самой победы и что надо с этим делать. Надо 4 миллиона украинцев погнать просто туда (на передовую – Show 24),

– добавила Снежана.

В ответ на видео матери, Ровинская решила сделать все возможное, чтобы закрыть доступ к просмотру ролика. Стася попросила своих поклонников пожаловаться на него, чтобы платформа впоследствии удалила видео. Для девушки это важно, поскольку Егорова продолжает зарабатывать во время продвижения российских нарративов. Позже видеоролик таки заблокировали и удалили с платформы.



Прямой эфир Снежаны Егоровой / Скриншот из инстаграм-сторис Стаси Ровинской

Интересно, что впоследствии Ровинская показала неоднозначный комментарий, который оставила зрительница-киевлянка во время эфира предательницы. Слушательница выразила радость от возможности просматривать видео Егоровой после возвращения света в дом.



Киевлянка выразила восторг Егоровой / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, белорусский рэпер Серега недавно также резко высказался в сторону украинцев. Музыкант назвал народ – нацистами, а полномасштабное вторжение – "СВО".