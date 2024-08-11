Нужна операция, – Снежана Бабкина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Жена певца Сергея Бабкина, Снежана рассказала, что из-за стресса у нее возникли проблемы со здоровьем. Актриса призналась, что именно с ней произошло и, как ей удалось улучшить самочувствие.

Волнение за родной дом и война в Украине спровоцировали внутреннюю боль у Снежаны, которая впоследствии начала проявляться через физическую. Несмотря на то, что она с семьей переехала в Германию, звезде легче никак не становилось.

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Впоследствии Бабкина обратилась в больницу, где ей сделали обследование. По его результатам у нее обнаружили грыжу в пояснице. Снежана испытывала сильную боль, с которой не могли справиться обезболивающие препараты. Тогда актрисе начали советовать операцию как немецкие специалисты, так и украинские.

Немцы смотрели на меня с безумными глазами: "Как ты еще ходишь? Срочно вырезать". Думаю, позвоню своим харьковским врачам, а они мне – то же самое: "Мы бы хотели тебе сказать, что все окей, но нет, нужна операция, причем очень серьезная",

– призналась Бабкина.

Однако, Снежана поделилась, что решила проблему с помощью духовных практик, которыми занимается более 10 лет. После работы над собой боль, по словам звезды, перестала ее беспокоить. Уже на следующих осмотрах у врачей ей сообщили об отсутствии необходимости хирургического вмешательства.

Я поняла, что моя боль по дому сыграла свою роль. Я стала усиленно ежедневно с этим работать. У меня за несколько дней прошла боль. А через месяц, когда я обратилась к врачу, он удивился: "А как это? Уже и делать ничего не нужно",

– ошеломила Снежана.

! Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.

Напомним, Сергей и Снежана Бабкины недавно вернулись из Германии в Украину. Однако, супруги попали под ракетный обстрел в Харькове и и едва не погибли. Актриса сразу вышла на связь и сказала, что с семьей все в порядке.