Снежана Бабкина показала сына-выпускника и рассекретила, где он учился

Снежана Бабкина рассказала, что ее старший сын Артур закончил школу и отметил выпускной. Она показала архивное фото парня в садике и сравнила, как он выглядит сейчас.

Поклонники отметили сходство звездной матери с сыном. Женщина посвятила Артуру нежные строки.

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Снежана опубликовала фото, на которых предстала вместе с сыном и мужем Сергеем Бабкиным. Артур, одет в белый костюм и кроссовки, держит свидетельство об окончании школы и грамоту в руках. На кадре звездная мама выбрала для себя черный топ со штанами и белую рубашку, а певец – черные штаны и рубашку.

Семья нежно обнялась на совместном фото и улыбается на камеру. Также Бабкина показала фотографии Артура с его девушкой и поблагодарила украинскую школу в Мюнхене, в которой учился ее сын за качественное образование.

Наш красавец! Вчера у нас был выпускной. Много эмоций. Много счастья!

– поделилась Бабкина.

Поклонники супругов поздравили их сына с окончанием школы. Они пожелали ему достичь еще больших высот.

"Искренние поздравления и пожелания интересного пути в поисках своего дела. Какой красавец! Взгляд отвести невозможно";

"Поздравляю вас прекрасная семья. Какой красавчик Артур";

"Наши поздравления. Пусть его следующий путь будет ярким, интересным, легким и счастливым";

"Поздравляю вашу семью с таким событием! Вашему сыну желаю легкой и интересной судьбы и космического пути! Время пролетело быстро!".

Напомним, Сергей и Снежана Бабкины имеют двух общих детей – дочь Веселину и сына Елисея. В то же время пара воспитывает сына Артура, которого женщина родила в первом браке.