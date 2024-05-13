Я для них чужой, - ведущий Соломка поделился результатом поиска отца, которого никогда не видел

Украинский телеведущий Слава Соломка признался, что несколько лет назад решил заняться поиском своих родных, в том числе и папы. Знаменитость обратился даже к программе "Тайны ДНК", чтобы узнать личность своего отца.

Воспитанием ведущего занималась только мать. Славе всегда было интересно узнать, как выглядит его биологический папа.

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Что удалось узнать Соломке

Ведущий отметил, что поиском отца занимался самостоятельно. Так, Слава узнал, что его папа был врачом, впрочем тот умер в 2013 году. В то же время ведущий обратился к программе "Тайны ДНК", которая предложила ему помощь в поиске родственников по линии отца.

Имея его данные, обратился к журналистам СТБ, у них есть программа "Тайны ДНК". Они предложили найти моих родственников – сестру и брата по папиной линии. Дали мне полностью все данные, я связался с сестрой. А брат на то время, как оказалось, умер. Там была трагическая история – покончил с собой,

– рассказал Слава.

К тому же Соломка поделился, что с сестрой встретился примерно год назад. Она показала ему фотографии отца в юности, после чего ведущий заметил большое сходство между собой и папой.

Впрочем, после встречи с сестрой Слава понял, что родственники – это не о кровной связи, а – духовной. Несмотря на то, что ведущему было интересно найти информацию о жизни родных, однако "эмоционального следа" в нем это не оставило.

Это чужие люди для меня. И я для них чужой. Родственники – это же не только о крови, родственников. Это про близость духовную. Сестре уже около 60 лет – у неё своя семья, свои друзья, своя жизнь. Мне было интересно встретиться, узнать больше об отце, о себе – кто я, откуда. И часть моих родных – это прекрасные, талантливые, реализованные, состоятельные люди,

– поделился ведущий.

Что известно о маме Соломки