Возлюбленная Роберта Паттинсона появилась на обложке Vogue и показала новорожденную дочь

Певица Сьюки Уотерхаус украсила обложку британского журнала Vogue, где предстала вместе с дочерью от актера Роберта Паттинсона. Артистка рассказала, как приняла с избранником решение стать родителями.

По словам инсайдера, влюбленные якобы официально зарегистрировали брак несколько месяцев назад. Вероятно, это произошло после появления на свет ребенка звездной пары.

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Уотерхаус стоит в зеленом саду на солнце, держа свою дочь у груди. В то же время малыш, повернут спиной к камере, завернут в пальто Сьюки с бахромой. Певица нежно придерживает своей левой рукой голову ребенка. Для съемки артистка перевоплотилась в несколько образов – от гламурного стиля до нежного семейного. Исполнительница также поделилась, как с Робертом приняла решение стать родителями.

Однажды мы посмотрели друг на друга и сказали: "Ну мы настолько готовы, насколько когда-то сможем быть",

– призналась Сьюки.

Напомним, что звездная пара Уотерхаус и Паттинсон начала встречаться в 2018-м. Через год влюбленные обручились, о чем свидетельствовал ее массивное золотое кольцо. В марте 2024-го стало известно о рождении первенца знаменитостей.