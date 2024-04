Тикток взорвал хит молодого британского артиста "I like the way you kiss me"

В сети фанатеют от нового трека британского артиста Artemas "I like the way you kiss me"

В тикток завирусился трек Artemas “I like the way you kiss me”, который он сам и опубликовал в социальной сети.

К слову Тикток разрывает романтическая песня "Напомни" об искренней настоящей любви

Artemas – 24-летний британский исполнитель. Он стал настоящим феноменом сети. А сделало его популярным не только классная музыка, но и то, что он креативно подходит к релизам. Например, парень публикует как обложку трека фото известного артиста и добавляет фрагмент своего сингла, который по саунду напоминает песни популярного певца. Юзеры начинают слушать трек, их подкупает узнаваемая картинка, далее они начинают искать саму песню и натыкаются на стриминговые страницы Artemas.

Так, собственно, произошло и с его треком "I like the way you kiss me", релиз которого вышел в марте 2024 года. Электронная композиция и с вайбом 80-х просто заполонила сеть. Девушки и парни снимают мечтательные, эстетические, а порой даже эротические рилсы и выкладывают их в тикток.

А сам трек "I like the way you kiss me" уже длительное время возглавляет рейтинг Top 50 Global Spotify. А на YouTube клип на песню набрал более 4 миллионов просмотров.

Artemas – i like the way you kiss me – смотреть онлайн клип: