Одевала актеров "Квартала 95": на фронте погибла стилистка Шура Рязанцева с позывным "Ялта"
Источник:Валерия Рязанцева
Украинская военнослужащая Шура Рязанцева погибла на фронте. В мирной жизни она была стилисткой и художницей по костюмам.
Трагическую новость сообщила сестра Шуры Рязанцевой, Валерия. Военнослужащая с позывным "Ялта" служила в подразделении при ДШВ.
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К большому сожалению, Шурочки больше нет,
– сообщила Валерия Рязанцева.
Шуре Рязанцевой было 40 лет. Ее день рождения был совсем недавно – 2 июня. Тогда она сообщила, что недавно присоединилась к новому военному подразделению при ДШВ.
Чем известна Шура Рязанцева, которая погибла на фронте
Шура Рязанцева родилась в Крыму. В мирной жизни она работала художницей по костюмам и стилисткой. В частности, одевала актеров "Квартала 95", ведущих "Орла и решки" и "Интера".
Мне дал старт Андрей Кузьма. Он в меня поверил. Он всегда говорил и повторял о том, что Саня, иди стилистом. Ну вы знаете, как он может. И я тогда начала свой путь. Это был 2006 год после Оранжевой Революции, понемногу и дошла до того, что я стала в 5 лучших стилистов Украины и РФ, а также работала с нашим президентом Владимиром Александровичем и со всей командой,
– рассказывала Шура Рязанцева.
История Шуры Рязанцевой: смотрите видео онлайн
Жизнь девушки изменилась, когда началась Революция Достоинства. Она воочию увидела избиение студентов 30 ноября, когда везла костюмы. Шура спасала раненых, а в 2014 году отправилась в Крым. На 5 дней она попала в плен к оккупантам.
В первый день полномасштабной войны Шура вступила в тероборону. Ее мечтой было уничтожить КПВВ в Армянске, где над ней издевались, и вернуться в город юности.