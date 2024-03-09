Шевченковская премия-2024: объявили имена лауреатов конкурса

9 марта 2024, 14:15
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Сегодня, 9 марта, объявили победителей знаменитой Шевченковской премии. Важно, что среди лауреатов есть Джамала.

Кроме того, в список попал фильм “20 дней в Мариуполе”.

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Лауреаты Шевченковской премии-2024

  • Литература - Дмитрий Лазуткин за книгу стихов "Закладка" и Ярина Чорногуз за книгу поэзии "[dasein: оборона присутствия";
  • Публицистика, журналистика - Евгений Малолетка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за журналистские материалы об осаде Мариуполя, в частности фильм "20 дней в Мариуполе";
  • Музыкальное искусство - Джамала за альбом Qirim и композитор Кармелла Цепколенко;
  • Театральное искусство - Иван Урывский, Татьяна Овсийчук, Сусанна Карпенко за спектакль "Конотопская ведьма";
  • Визуальные искусства - Андрей Ермоленко за серию работ Ukrainian resistance / "Украинское сопротивление".
Автор: Софія Хомишин