Шевченковская премия-2024: объявили имена лауреатов конкурса
9 марта 2024, 14:15Читати новину українською
Сегодня, 9 марта, объявили победителей знаменитой Шевченковской премии. Важно, что среди лауреатов есть Джамала.
Кроме того, в список попал фильм “20 дней в Мариуполе”.
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Лауреаты Шевченковской премии-2024
- Литература - Дмитрий Лазуткин за книгу стихов "Закладка" и Ярина Чорногуз за книгу поэзии "[dasein: оборона присутствия";
- Публицистика, журналистика - Евгений Малолетка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за журналистские материалы об осаде Мариуполя, в частности фильм "20 дней в Мариуполе";
- Музыкальное искусство - Джамала за альбом Qirim и композитор Кармелла Цепколенко;
- Театральное искусство - Иван Урывский, Татьяна Овсийчук, Сусанна Карпенко за спектакль "Конотопская ведьма";
- Визуальные искусства - Андрей Ермоленко за серию работ Ukrainian resistance / "Украинское сопротивление".