Шеннен Догерти подала заявление о разводе с мужем за день до своей смерти

Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Шеннен Догерти урегулировала бракоразводный процесс с мужем Куртом Исвариенко за день до смерти. Она хотела как можно быстрее расторгнуть брак.

За день до своей смерти, 12 июля, Шеннен Догерти подала заявление о завершении бракоразводного процесса с мужем, Куртом Исвариенко. Это означало, что она отказывается от алиментов и судебного процесса.

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На следующий день, 13 июля, Курт Исвариенко подписал соглашение. Таким образом супруги развелись.

Стороны заключили письменное соглашение относительно их имущества и прав на брак или гражданское партнерство, включая алименты, оригинал которого передается или уже был передан в суд,

– говорится в документах, которые получили СМИ.



Шеннен Догерти и Курс Исвариенко / Фото из инстаграма актрисы

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