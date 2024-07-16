Шеннен Догерти подала заявление о разводе с мужем за день до своей смерти
Источник:E! News
Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Шеннен Догерти урегулировала бракоразводный процесс с мужем Куртом Исвариенко за день до смерти. Она хотела как можно быстрее расторгнуть брак.
За день до своей смерти, 12 июля, Шеннен Догерти подала заявление о завершении бракоразводного процесса с мужем, Куртом Исвариенко. Это означало, что она отказывается от алиментов и судебного процесса.
К слову Как Шеннен Догерти выглядела перед смертью: последние фото актрисы
На следующий день, 13 июля, Курт Исвариенко подписал соглашение. Таким образом супруги развелись.
Стороны заключили письменное соглашение относительно их имущества и прав на брак или гражданское партнерство, включая алименты, оригинал которого передается или уже был передан в суд,
– говорится в документах, которые получили СМИ.
Шеннен Догерти и Курс Исвариенко / Фото из инстаграма актрисы
Что известно о браке звездной пары
- Шеннен Догерти и Курт Исвариенко поженились в октябре 2011 года. Мужчина поддерживал актрису во время ее борьбы с раком. У них не было детей.
- Через 12 лет пара решила развестись. Это произошло со скандалом: Шеннен рассказала, что накануне одной из операций она узнала об измене мужа.
- Догерти потребовала от бывшего ежемесячную выплату алиментов в размере более 15 тысяч долларов. Она обвиняла Курта в том, что он якобы умышленно задерживает бракоразводный процесс, ожидая ее смерти.