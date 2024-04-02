Отказываюсь от мечты, – Шеннен Догерти призналась, что готовится к смерти

Американская актриса Шеннен Догерти борется с четвертой стадией рака. Она призналась, что начала готовиться к смерти.

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Шеннен Догерти в новом выпуске своего подкаста заговорила о смерти. Она рассказала о том, что сейчас больше всего беспокоится о своей маме. Актриса хочет облегчить ей жизнь в случае потери.

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Шеннен Догерти готовится к смерти

Тяжелобольная актриса рассказала, что уже освобождает свой дом от лишних вещей. Что-то она планирует продать, что-то – отдать на благотворительность.

Моим приоритетом сейчас является моя мама. Я знаю, что ей будет тяжело, если я умру раньше нее. Поэтому хочу облегчить некоторые другие вещи. Я не хочу, чтобы она осталась с кучей вещей, с которыми потом нужно будет иметь дело. Я не хочу, чтобы у нее были четыре кладовки, заполненные ненужной мебелью,

– призналась Шеннен Догерти.

Ранее звезда хотела поселиться в доме в Теннеси и жить там с мамой. Поездка в этот дом была очень сложной, ведь актрисе пришлось отказаться от этих планов.

"Мы были в Теннесси, и я собирала вещи в одно из подходящих мест. Это было очень трудно и очень эмоционально, потому что в определенной степени я чувствовала, что отказываюсь от своей мечты – жить в этом месте со своей мамой".

Шеннен не хочет отказываться от благотворительности

Еще одной мечтой актрисы было построить приют для лошадей. Она хотела ухаживать за больными, постаревшими животными или теми лошадьми, от которых отказались.

Это одна из моих мечтаний. Я паковала вещи и начинала плакать. Я чувствую, что отказываюсь от мечты, и что это должно означать для меня? Означает ли это, что я отказываюсь от жизни? Моя мама была там и сказала: "Не избавляйся от этого. Тебе это не нужно, ведь ты можешь продолжать". А я ответила: "Да, я действительно могу",

– высказалась Шеннен Догерти.

Актриса поняла, что может реализовать свое желание, просто по-другому. Она планирует помогать спасательным службам и волонтерам, которые работают с лошадьми.