После выступления на Atlas United2024: звезда Within Temptation обратилась к украинцам

Лидер нидерландской метал-группы Within Temptation Шарон ден Адель показалась в Киеве и обратилась к украинцам. Накануне исполнительница в сопровождении GOSORCHESTRA и хора выступила на музыкальном фестивале Atlas United 2024.

Так, она поделилась впечатлениями от пребывания в Украине. Кроме того, вокалистка высказала свое мнение об украинском народе.

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Певица отметила, что впервые приехала в Украину для того, чтобы сняться в клипе. По словам Шерон, она сначала переживала, потому что не знала что ожидает в зоне боевых действий. Однако тогда исполнительница говорит, что поняла, что "здесь продолжается жизнь". Второй раз она как раз приехала на фестиваль Atlas United 2024, который прошел 19 – 21 июля на территории Blockbuster Mall в Киеве.

По моему мнению, музыка дарит людям надежду. Я восхищаюсь вашей стойкостью, борьбой и единством. Очень надеюсь встретиться с вами в лучшие времена. Слава Украине!,

– отметила артистка.

Заметим, во время фестиваля Atlas United 2024 собрали 100 миллионов гривен. Половина средств будет направлена на приобретение роботизированных платформ через UNITED24, а другую часть – на обеспечение Вооруженных Сил Украины дронами, в частности на Харьковском направлении.