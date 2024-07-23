Сергей Жадан вернулся к службе после выступления на Atlas United: фото с побратимами

Писатель и нацгвардеец Сергей Жадан сделал короткий перерыв, выступив на фестивале в Киеве. Он уже вернулся к военной службе.

Группа "Жадан и Собаки" была хедлайнером музыкального фестиваля Atlas United в третий, завершающий день. Коллектив выступил на сцене в Киеве, а также пообщался с поклонниками в неформальной атмосфере.

К слову Была последней бл*дью, – Кристина Соловий о хейте из-за отношений с Жаданом

После выступления участники группы, которые мобилизовались, вернулись к службе. Сергей Жадан на своей странице поделился фото с побратимами и процитировал одну из песен группы "Курган и Agregat".

Как поет один бойз-бенд, "дома ох**нно". Работаем,

– написал Жадан.



Сергей Жадан с побратимами / Фото из инстаграма Сергея Жадана

Напомним, с недавних пор Сергей Жадан и участники группы "Жадан и Собаки" – военнослужащие 13 отдельной бригады НГУ "Хартия".

Фестиваль Atlas United проходил с 19 – 21 июля и собрал множество украинских исполнителей, коллективов, ведущих и юмористов. 15% с каждого билета шли на помощь ВСУ. Большой сбор фестиваля на 100 миллионов гривен для защитников удалось закрыть.