Забытое за 20 лет ощущение, – Сергей Жадан рассказал, на что потратил первую военную зарплату

Писатель и военнослужащий Сергей Жадан поделился, что получил первую зарплату в рядах "Хартии". Он рассказал, куда потратил средства.

Сергей Жадан решил отдать первую зарплату на патронатную службу 13 отдельной бригады НГУ "Хартия". Он призвал и других поддерживать войско.

К слову В бронежилетах: Жадан встретился с режиссером Бернаром-Анри Леви, который поддерживает Украину

Сергей Жадан отметил, что изначально планировал, чтобы зарплата от бригады оставалась у нее.

Получил зарплату. Отдал на патронатную службу бригады. Забытое за 20 лет ощущение – получать средства от государства. В конце концов, изначально планировал оставлять зарплату в бригаде. Поэтому пусть пойдет на нужды семьям раненых. Поддерживайте украинское войско – оно творит историю,

– подчеркнул Сергей Жадан.

Напомним, Сергей Жадан и другие участники группы "Жадан и Собаки" уже прошли военную подготовку. По этому случаю они получили шевроны бригады "Хартия".

Уже во время службы в Нацгвардии Сергей Жадан встретился с французским режиссером Бернаром-Анри Леви. Он посетил военные позиции и пообщался с бойцами. Бернар-Анри Леви поддерживал Украину с 2014 года.