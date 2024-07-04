Я награжден орденом, – Сергей Притула рассказал об общении с Зеленским

Общественный деятель Сергей Притула высказался об общении с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Волонтер признался, как давно разговаривал с главой страны.

По словам Притулы, за время полномасштабного вторжения он еще ни разу не встретился с Зеленским. Последний раз Сергей виделся с Владимиром в 2020 году перед местными выборами.

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Общественный деятель уверен, что у лидера страны нет много свободного времени для встреч со знакомыми или друзьями из-за работы. Впрочем, волонтер надеется, что будет иметь возможность вживую поговорить с президентом. Как минимум из-за того, что Сергей получил орден, который должен вручить ему именно Владимир.

Думаю, что у Верховного Главнокомандующего есть больше дел, чем встречаться с Притулой. Хотя, я, откровенно говоря, жду, потому что господин президент подписал приказ, что я награжден орденом "За заслуги" II степени, то может мне его когда-то вручат,

– ответил Притула.

Сергей Притула о Владимире Зеленском: смотрите видео онлайн

Напомним, Зеленский рассказывал, что нет времени даже на своих детей. Если Владимиру удается с ними встретиться, то это приносит ему большую радость. Так, с 11-летним сыном Кириллом и 19-летней дочерью Александрой он общается о буднях, поскольку хочет быть вовлеченным в жизнь своих детей.