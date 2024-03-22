Даже не подавался на "Шлях", – Сергей Притула ответил, как выезжает за границу

Волонтер Сергей Притула ответил комментаторам, которые обвиняют его в незаконном выезде за границу. Он четко объяснил, как покидал Украину в последний раз.

Сергею Притуле часто достается от хейтеров в фейсбуке из-за приобретенного спутника, "Спартаны", а также выездов за границу. В разговоре с Женей Яновичем волонтер рассказал, что всегда покидает Украину согласно действующему законодательству.

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Как Сергей Притула выезжает за границу

Сергей Притула – многодетный отец (папа трех несовершеннолетних детей), а потому мог бы пересекать границу только на основе этого факта. Но волонтер признался, что с начала года слышал случаи, когда даже с этим документом не выпускали из Украины. Именно поэтому он решил прийти в ТЦК.

Даже на "Шлях" не подавался. В середине января я пошел в Шевченковский ТЦК, меня направили на ВЛК, и я ее прошел. У меня есть соответствующий военно-учетный документ, который я предъявляю при пересечении границы,

– пояснил Сергей Притула.

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Как Притула проходил ВЛК

Ранее, в подкасте с Антоном Тимошенко, Сергей Притула рассказал о том, как происходило его прохождение ВВК. Он заверил, что к нему хорошо относились. Однако волонтер не отверг предположение, что на это могла повлиять его медийность.

Волонтер также комментировал тему мобилизации. Он считает, что гражданам нужно создать среду, в которой служба не будет восприниматься как наказание. Соответственно, к мужчинам следует относиться с уважением, а не "паковать среди улицы в бус". Сергей Притула также предложил давать время мобилизованным на то, чтобы решить личные,рабочие дела.