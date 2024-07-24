Спасибо, что живы, – Сергей Бабкин с женой попали под обстрел в Харькове

Сергей и Снежана Бабкины на днях вернулись в Украину. Они сняли дом в Харькове. В соседний попала российская ракета.

Сегодня утром, 24 июля, российские оккупанты дважды ударили по Харькову. Первый удар пришелся на промышленную зону, а второй – в район частного сектора. Речь идет о доме, соседнем с тем, где ночевал Сергей Бабкин с женой.

К слову Сергей Бабкин, который выехал в Германию, вернулся в Украину и показал встречу с родными

Жена певца рассказала, что, к счастью, они живы. Вместе с ними в доме были друзья.

Мы с друзьями сняли дом на ночь. На этой территории был еще один, 5 метров от нашего. Второй дом сняли 2 пары. Сегодня в 5 утра прилетела С-300 в дом рядом. Мы проснулись от страшного звука. Полетели стекла, дым, огонь. Нам всем невероятно повезло. До сих пор шум в голове. Спасибо, что живы,

– рассказала Снежана Бабкина.



Снежана Бабкина об обстреле Харькова / Фото из инстаграм-сториз

Заметим, Сергей Бабкин с семьей во время полномасштабной войны проживает в Германии. На днях он вернулся в Харьков с женой и встретился с семьей.