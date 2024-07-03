Собирает деньги на нужды ВСУ, но наталкивается на шквал критики: где сейчас Сергей Бабкин

Украинский певец, музыкант и актер сегодня занимает неоднозначную благосклонность среди аудитории. В частности, на это повлиял скандал, что концерты Бабкина за рубежом организовывают россияне.

Сергей родился в 1978 году в Харькове. С самого детства проявил большую приверженность к танцам, театру и пению. Он окончил музыкальную школу, а затем поступил на театральное отделение. Что еще известно о жизни артиста и где он сейчас – далее в материале Show 24.

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Творческий путь

В 2000 году Бабкин вместе с Андреем Запорожцем основали группу 5'nizza, которая получила свою популярность не только в Украине, но и России. Дебютный альбом под названием "Ура!" вышел в 2004 году и стал довольно успешным.

5'nizza / Фото с фейсбука группы

В 2005 году вышел следующий альбом, который не сильно поразил поклонников группы. А через два года состоялся последний концерт 5'nizza в Кракове.

5'nizza – Я не тот: слушать онлайн

Однако в 2015 году группа объявила о воссоединении. Мужчины выпустили новые песни и альбом. Несмотря на совместную дуэтную деятельность, артисты параллельно продолжили и сольную карьеру.

Пожалуй, все помнят одну из самых известных песен 5'nizza "Солдат", которая в оригинале звучит на русском языке. В 2022 году Бабкин представил обновленную версию, которая звучит на украинском и английском языках, а также представил ремикс от Kiyany.

Сергей Бабкин – Я Солдат (2022 UA Version): смотреть видео онлайн

Параллельно с существованием группы 5'nizza, Сергей почти весь занимался развитием и сольной карьеры. Отличие заключалось в том, что не все песни, написанные Бабкиным, подходили к тематике группы, поэтому их он начал выпускать под собственным именем и альбомами.

Отметим, что даже после 2014 года певец продолжил выступать в России и в оккупированном Крыму. Он считал, что это победа, когда "10 тысяч человек в центре Москвы поют на украинском". Такая позиция возмутила общество. Поэтому в разных городах Украины люди выходили на пикеты с лозунгом: "Нет пикету на крови". Некоторые из выступлений артиста даже пришлось отменить.

С 2017 по 2018 году Бабкин заменил в тренерском кресле Святослава Вакарчука на проекте "Голос страны". К слову, в 8 сезоне победу в шоу одержала Елена Луценко из команды Сергея.

Елена Луценко и Сергей Бабкин – Червона рута: смотрите видео онлайн

Тогда же исполнитель пробует свои силы на нацотборе Евровидения с песней "Крізь твої очі", но ему даже не удалось пройти в финал.

Бабкин с женой Снежаной приняли участие в проекте "Танцы со звездами". На одном из эфиров Сергей исполнил песню "Де би я", которая стала фурором на телевидении, и считается одной из самых популярных из репертуара артиста.

Сергей Бабкин – Де би я: смотрите видео онлайн

Кроме певческой карьеры, Бабкин также играл в театре и даже снялся в нескольких фильмах, среди которых: "День радио", "Отторжение", "Александр Довженко. Одесский рассвет". Получил эпизодические роли в некоторых картинах: "Как завести женщину", "Феномен", "Я, ты, он, она", "11 детей из Моршина", "Черный ворон" и другие.

Личная жизнь

От первого брака у Сергея есть сын Илья. В 2007 году певец познакомился со Снежаной, которая пришла работать в "Театр 19".

Уже через год пара обвенчалась, а еще через год официально зарегистрировала брак.

У супругов родилось двое детей: дочь Васелина и сын Елисей. К слову, Бабкин принял и сына Снежаны от предыдущих отношений – Артура.

В 2021 году пара вынесла на публичное обсуждение свои отношения, когда объявила, что Сергей изменил жене более, чем 100 раз. Женщина заверила, что простила мужу, а сам певец заявил, что ему уже удалось избавиться от этой привычки.

В какие скандалы попал Сергей и где он сейчас

Поскольку Бабкин многодетный отец, то в начале полномасштабной войны он выехал с семьей в Германию, где они до сих пор проживают. Сначала семья получала социальные выплаты от страны, но из-за того, что Сергей начал гастролировать и получать доход от концертов, семейство перестало иметь право на помощь от государства.

Дети учатся в местной школе в соответствии со своими пожеланиями.

Сергей Бабкин с семьей в Германии / Фото из инстаграма музыканта

В интервью 24 Каналу Сергей рассказывал, если семья примет решение вернуться в Украину, то жить они будут в Харькове, потому что дом только там.

Певец за рубежом продолжил заниматься тем, что больше всего любит, петь. Он гастролирует по разным странам с дуэтом 5'nizza. Бабкин также рассказал поет ли на русском языке на своих концертах.

На некоторых концертах исполняю несколько песен из репертуара 5'nizza и из своих первых сольников. Есть такие песни, которые являются краеугольными камнями моего творчества. Многие слушатели хотят слышать именно их, ради этого покупают билет, – сказал артист.

Супруга Сергея часто делится кадрами из жизни. Однажды она опубликовала фотографию как посещала самый большой храм на Бали – Temple Pura Besakih. Тогда женщина нарвалась на волну осуждения, ведь читатели считают, что сегодня кадрами с отдыха хвастаться не стоит.

Сергей Бабкин с женой / Фото из инстаграма Снежаны Бабкиной

Сейчас Бабкин выступал туром по городам Украины в поддержку нового альбома "ЛЮТИЙ", а в конце июля анонсировал выступление в Киеве. Часть средств обещает передать на нужды ВСУ.

Стоит отметить, что Бабкин неоднократно отчитывался об оказанной помощи бригадам, которые находятся на фронте.

Несмотря на это артиста не обошла волна скандалов.