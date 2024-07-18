Проживает роскошную жизнь, но не в Украине: где сейчас экс-участница "ВИА Гры" Санта Димопулос

Исполнительница зарекомендовала себя не только в группах и на паркете, но и даже стала чемпионкой мира. Сегодня жизнь Димопулос наполнена яркими событиями.

Полное имя Санты Димопулос – Хрисанти. Недавно она сменила имя и отчество с Хрисанти Янисовны на Санте Игоревну (Игорь – ее биологический отец). Певица родилась в Киеве и сочетает в себе три корня: украинские, греческие и ассирийские. Что еще известно об исполнительнице и чем она занимается сейчас – в материале Show 24.

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Звездная карьера

Санта с самого детства профессионально занималась танцами, и как следствие, стала мастером спорта по спортивным бальным танцам. Впоследствии закончила юридический факультет. В 2009 году стала участницей проекта "Фабрика звезд", а затем присоединилась к группе "ВИА Гра", заменив Надежду Мейхер.

Санта Димопулос в составе "ВИА Гры" / Фото ТРК "Украина"

В коллективе девушка пробыла до 2012 года. Несмотря на певческую карьеру Димопулос не забывала и о спорте. В 2011 году она стала титулованной чемпионкой мира по фитнесу и бодибилдингу.

Санта Димопулос / Фото из инстаграма певицы

В 2016 году Санта вместе с другими экс-участницами "ВИА Гры" объединились в группу Queens. Однако девушки продержались вместе всего год. С тех пор певица решила развивать сольную карьеру.

В 2020 году она вышла на паркет в шоу "Танцы со звездами" и одержала невероятную победу. В финале она даже хотела разделить награду с Юлией Саниной.

Личная жизнь

В 2008 году знаменитость родила сына Даниэля от шоумена Андрея Джеджулы.

В 2012 году появилась новость, что женщина вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко, но позже Санта сообщила, что свадьба была фейковой. В 2015 – вышла замуж за владельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко. У пары родилась дочь София.

В апреле этого года исполнительница сообщила, что разводится с мужем.

К сожалению, несмотря на преданность и любовь друг к другу, мы не смогли сохранить возможность двигаться дальше вместе. И это нелегко было принять, хоть это был осознанный выбор. Я благодарна за невероятную дочь, безусловную любовь, семью, поддержку, неоценимые моменты и всю прекрасную часть совместного пути,

– призналась Санта Димопулос.

Она отметила, что осталась с экс-возлюбленным в дружеских и родных отношениях.

В инстаграме Санту спросили готова ли она к новым отношениям. Звезда заявила, что она об этом не думает и делает ставку на собственное развитие.

Однако сегодня певица в своем блоге выставляет немало фотографий с шикарными букетами цветов. Вероятно, у звезды появился поклонник.

Где сейчас Санта Димопулос

В начале полномасштабного вторжения звезда вместе с тогдашним мужем Игорем и детьми выехали во Францию, а затем – в Дубаи.

Певица демонстрировала в своем блоге кадры войны и даже обращалась к россиянам. Но даже несмотря на такую позицию ей не удалось избежать скандалов.

Например, в День памяти жертв Голодомора Димопулос выложила видео с чаепитием в Версале. Летом прошлого года она засветилась на вечеринке дочери российского олигарха в Монако.

Также не обошло Санту и языковой вопрос. Она рассказала, что на бытовом уровне общается на трех языках, и блог ведет также на трех. А что касается украинского, так она пытается вводить его ласково, без давления. Исполнительница отметила, что родилась и выросла в русскоязычной семье, поэтому русский навсегда останется с ней.

Знаменитость продолжает путешествовать по миру и делится со своими подписчиками контентом с отдыха. Часто Димопулос в постах публикует мысли о жизни, его качества на что нужно полагаться и тому подобное.