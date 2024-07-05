Руслан Ханумак заявил, что выехал из Украины в США законно: как ему это удалось

На днях Руслан Ханумак выехал из Украины в США, из-за чего нарвался на хейт. Теперь артист объяснил, как ему удалось пересечь границу во время войны.

Он признался, кто же ему "помог" в этом. Кроме того, шоумен назвал причину выезда.

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Руслан Ханумак поделился, что выехал из Украины на законных основаниях. Он заявил, что имеет астму, поэтому получил отсрочку от мобилизации до 3 ноября этого года.

Никогда не думал, что страшный недуг с двух лет в виде астмы мне когда-то, как бы это не звучало, "сыграет на руку" и позволит увидеться с ребенком. Все мои близкие, друзья, знакомые, коллеги знают о постоянном "Сальбутамоле" в моем кармане и периодически астматических приступах. Да, у нас в семье это от деда по маме, и кому надо сказать "спасибо" за выезд, то это не президенту, с которым мы вместе работали только на предвыборной кампании, а покойному деду,

– отметил актер.

Он добавил, что если бы сын из-за полномасштабной войны не переехал с мамой в Америку, то сам никуда бы не выезжал.

Ранее шоумен показал видео со встречи с Артуром. Тогда Ханумак написал: "Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой. Мы снова вместе".