Ее это оскорбило, – Руслан Ханумак честно ответил, изменял ли Алине Шаманской
Источник:ENTER ESPORT NEWS
Юморист Руслан Ханумак прокомментировал развод с блогером Алиной Шаманской. Мужчина признался, произошла ли измена в их браке, и что повлекло разрыв.
Звезда "Квартала 95" Руслан Ханумак официально развелся с Алиной Шаманской около месяца назад. Но о разрыве стало известно значительно раньше. В частности, после скандальных фото юмориста с Анной Алхим.
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Руслан Ханумак рассказал, что в тот вечер попал в дом Алхим случайно. Их совместное фото было сделано во время игры, но он стал последней каплей для Алины Шаманской.
На утро Алина это увидела. Ее это очень обидело. Она опубликовала пост и все. Мы не общались. Была взаимная подписка в инстаграме и вподобайки,
– рассказал Руслан.
Сообщение Шаманской о разводе / Скриншот из инстаграма Алины Шаманской
Юморист признался, что не изменял жене. Он не общался с Анной Алхим: только мог быть подписан на нее в инстаграме. По мнению Руслана Ханумака, его брак с Шаманской не сложился прежде всего потому, что они очень разные.
"Мы совершенно разные. У нас не было общих интересов. Проблема есть – похоронили. Мы об этом не говорили, а надо говорить – это одна из самых больших проблем в отношениях. Здесь неправ как я, так и она", – считает Ханумак.
Развод Руслана Ханумака и Алины Шаманской
- Ведущая Алина Шаманская и юморист Руслан Ханумак познакомились на телевидении. После непродолжительных отношений они поженились в августе 2017 года, а через месяц стали родителями сына Артура.
- Алина Шаманская объявила о разводе в начале 2023 года. Решающим для нее стало фото, на котором юморист "трется гениталиями" с другой блогершей Анной Алхим.
- Бывшей паре не удалось прийти к общему мнению после развода. Руслан Ханумак спародировал шоу бывшей жены, из-за чего они публично ссорились.