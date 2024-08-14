Пиз*ец не вечен, – российский певец Noize MC пожелал Украине победы в войне

Российский артист Иван Алексеев, более известный как Noize MC, выразил поддержку Украине на фоне операции в Курской области. Он заявил, что желает победы нашей стране в войне с Россией.

Также исполнитель осудил действия путинской России. Кроме того, он упомянул на своей странице в инстаграме "Азов".

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Так, в новом посте Алексеев поделился, что один из его ближайших друзей – украинец, родившийся в Судже. К тому же выяснилось, что дедушка артиста тоже родом из Украины и со своей женой сейчас живет в Белгороде, откуда отказываются выезжать.

Война – дерьмо. Войны не должно быть. Но, пока агрессор не получает по зубам, он не успокаивается и не отступает, а значит война продолжается – в этом и проблема. Поэтому да, я желаю Украине победы. И я на эту победу тоже работаю. Что никак не мешает мне сочувствовать мирным жертвам на российской стороне. И таких, как я – много. Здесь нет никакого расхождения. Когда больному на рак назначают химиотерапию, ему от нее очень ху*ово. Но не лечить рак – еще ху*овее. Крах путинской России – единственный шанс россиян на нормальную жизнь в будущем, но сам собой он не произойдет. Впереди много боли, но пиз*ец не вечен. Пусть живут люди,

– отметил исполнитель.

Также Noize MC опубликовал фото, на котором предстал в футболке, где изображен поезд "Азов", ранее курсировавший по маршруту Киев-Мариуполь. Ее ему подарила подруга Яна Яковенко, родом из Мариуполя, которая сама нарисовала этот принт.

Стоит отметить, что поддержка Украины со стороны Noize MC началась задолго до полномасштабного вторжения. Еще 14 августа 2014 года, в начале российско-украинской войны, музыкант выступил на фестивале "Запад" с украинским флагом. Кроме того, в сентябре 2019 года артист презентовал песню, в которой остро критиковал политику российских властей.