Оккупанты отобрали имущество Джамалы и ее родителей в Крыму

Российские захватчики присвоили имущество украинской певицы Джамалы. Это два земельных участка и дом в Алуште.

Не так давно оккупационные власти Крыма заявили о намерениях отобрать имущество у 110 украинцев, среди которых Сусана Джамаладинова – Джамала. Теперь они воплотили эти зловещие намерения в жизнь. Информацию подтвердил так называемый "глава" крымского парламента Владимир Константинов, пишет Show 24.

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Российские оккупанты абсолютно незаконно присвоили движимое и недвижимое имущество Джамалы и ее родителей – это два земельных участка, жилой дом и другие объекты. Имение расположено в Алуште, принадлежало родителям Джамалы. Неподалеку проходило детство украинской певицы.

Собственность Джамалы уже успели цинично продать. Захватчики заявили, что хотят направить средства на финансирование российской армии, совершающей геноцид украинцев.

Пока певица не прокомментировала эти новости.

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