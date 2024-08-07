Точнее – Степану Бандере, которого так ненавидят все россияне. Интересно, что это уже не первая такая патриотическая татуировка артистки.

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Так, на своей странице в инстаграме Закирова поделилась фотографией свежего тату на ноге, где изображен портрет Степана Бандеры на фоне черно-красного знамени ОУН.



Наргиз Закирова набила портрет Степана Бандеры / Скриншот из инстаграм-сторис

Ранее она украсила свою руку изображением украинского трезубца.

Стоит отметить, что раньше Наргиз попала в базу "Миротворец" из-за посещения аннексированного Крыма. Однако с началом полномасштабного российского вторжения исполнительница осудила агрессию и открыто критиковала действия российских властей. Как следствие, ей запретили въезд в Россию на 50 лет, но звезда продолжает открыто выражать свою поддержку Украине, о чем свидетельствуют ее новые татуировки.