Звезда "Львов на джипе" Роман Щербан высказался об Андрее Лузане, который мобилизовался в ВСУ

Стендап-комик Роман Щербан рассказал о решении Андрея Лузана мобилизоваться. Юморист также признался, кто теперь стал лидером канала "Львы на джипе".

Роман Щербан рассказал, что актеры канала "Львы на джипе" продолжают поддерживать связь с Андреем Лузаном. Юморист рассказал, как его коллега готовился к мобилизации раньше.

Обратите внимание Андрей Лузан из "Львов на джипе" показал новые фото учений в ВСУ

Мы поддерживаем с ним связь. Это решение было взвешенное, максимально обдуманное. Он готовился к этому: скупал себе снаряжение и проходил курсы стрельбы, ездил на полигон, узнавал и узнавал все, что ему понадобится. Теперь настало то время, что он мобилизовался, оставив все дела на канале на нас,

– поделился Роман Щербан.

Комик добавил, что у Андрея другой распорядок дня, поэтому общаются они гораздо меньше, чем раньше. Но его дух и пыл на уровне.

"Каждый раз, когда мы с ним связывались, он всегда в приподнятом настроении, с там четким взглядом и пониманием где он, чем он занимается и что ему делать дальше", – поделился Щербань.

Андрей Лузан был лидером проекта, поэтому с его уходом все дела по изготовлению контента, сотрудничества с рекламодателями и благотворительными организациями легли на плечи комиков. Роман Щербань заметил, что решение Андрея вдохновило и их пройти военную подготовку, однако сейчас они сосредоточены на работе с ютуб-каналом. Ведь его потенциал не хочется терять.

Кроме того, Роман Щербан рассекретил, что теперь лидерство перешло Николаю Зырянову. Такое решение приняли потому, что Андрей Лузан именно с ним начинал создание канала "Львы на джипе".