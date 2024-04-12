Был многодетным отцом и символом креатива: умер известный модельер Роберто Кавалли

Известный итальянский дизайнер Роберто Кавалли умер во Флоренции на 84-м году жизни после продолжительной болезни. У модельера было шесть детей.

Роберто Кавалли, чье имя стало синонимом роскоши и инноваций в мире высокой моды, умер 12 апреля в своем родном городе, окруженный семьей и близкими. Его самый младший сын Гиоргио, которому было всего чуть больше года, теперь остался без отца.

Смотрите также Я всегда ей нравился, – Влад Мицкевич честно ответил, крутил ли роман с Поляковой

Символ креативности и стиля

Кавалли, который начал свой путь в моде еще в юном возрасте, основал собственный бренд в 1970 году. Его коллекции всегда отличались смелостью и экстравагантностью: от длинных платьев с прозрачными элементами до роскошных меховых изделий.

В 2015 году, после продажи бренда, Кавалли отошел от дел, посвятив себя личной жизни.

В то же время важно, что его творчество не ограничивалось одеждой. В 1998 году он запустил молодежную линию, в частности аксессуаров и парфюмерии, Just Cavalli. А в 2012 году свет увидела коллекция Roberto Cavalli Home, которую представили на выставке Salone del Mobile.

За последние недели состояние здоровья Кавалли резко ухудшилось, и, несмотря на все усилия врачей, он покинул этот мир, оставив после себя огромное наследие в мире моды и множество поклонников таланта по всему миру.

Жизнь и карьера Роберто Кавалли были примером неутомимого труда и поиска новых идей. Его вклад в модную индустрию невозможно переоценить, а его имя навсегда останется в истории как символ эпохи, отметившейся яркими и неповторимыми произведениями.

Роберто Кавалли родился и вырос во Флоренции – городе, который он любил и который вдохновлял его на творчество. Его дедушка, Джузеппе Росси, был известным художником, а отец, Джорджо, был убит нацистами в 1944 году. Именно в его честь назвали самого младшего сына дизайнера.

Смотрите также Мадонна надела ковбойскую шляпу от Руслана Багинского: изысканный look в Майами

Вспомним, что в начале марта 2024 года в США умерла икона моды Айрис Апфель. Ей было 102 года, в августе должно было исполниться 103. Родилась модель и дизайнер в семье еврейских иммигрантов, начала карьеру в журнале Women's Wear Daily, после замужества основала собственную текстильную компанию Old World Weavers.