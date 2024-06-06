В Швеции застрелили известного рэпера C Gambino

4 июня в шведском городе Гетеборг неизвестные лица застрелили рэпера C.Gambino. Певец погиб в 26-летнем возрасте.

Настоящее имя рэпера – Карар Рамадан. Он начал свое музыкальное творчество в 2019 году.

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Известно, что на певца, который находился в машине, напали несколько мужчин. Они произвели два выстрела, которые услышали прохожие.

Местная полиция прибыла на место нападения в 22:42 часов. Сразу после этого рэпера забрали в больницу, где он через несколько часов умер.

Правоохранительные органы начали расследование убийства C.Gambino. Так, уже несколько человек было допрошено, однако безуспешно. В то же время полиция рассчитывает маршрут передвижения рэпера до момента нападения на него.

Также работники заявили, что расследование "идет хорошо", поскольку их заинтересовал серебристая машина, которую видели в гараже во время стрельбы.

К тому же сообщается, что певец имел проблемы с законом.

Рэпер C.Gambino: что известно