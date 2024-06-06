В Швеции застрелили известного рэпера C Gambino
Источник:SkyNews
4 июня в шведском городе Гетеборг неизвестные лица застрелили рэпера C.Gambino. Певец погиб в 26-летнем возрасте.
Настоящее имя рэпера – Карар Рамадан. Он начал свое музыкальное творчество в 2019 году.
Интересно Повезло остаться в живых, – Холзи сделала признание о проблемах со здоровьем
Известно, что на певца, который находился в машине, напали несколько мужчин. Они произвели два выстрела, которые услышали прохожие.
Местная полиция прибыла на место нападения в 22:42 часов. Сразу после этого рэпера забрали в больницу, где он через несколько часов умер.
Правоохранительные органы начали расследование убийства C.Gambino. Так, уже несколько человек было допрошено, однако безуспешно. В то же время полиция рассчитывает маршрут передвижения рэпера до момента нападения на него.
Также работники заявили, что расследование "идет хорошо", поскольку их заинтересовал серебристая машина, которую видели в гараже во время стрельбы.
К тому же сообщается, что певец имел проблемы с законом.
Рэпер C.Gambino: что известно
- Он родом из шведского города Гетеборг.
- C.Gambino впервые начал выпускать песни в 2019 году.
- Впрочем, полноценный альбом у артиста вышел только через три года.
- Его синглы Automatic и Svar достигли первого места в шведских чартах, как и альбомы – M.O.B и In Memory of Some Stand Up Guys.