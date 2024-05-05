Ожидания от брака и путешествия под Riptide: как хит 2013 года разрывает тикток

В тиктоке завирусилась песня Riptide исполнителя Vance Joy. В сети начали появляться как забавные видео под этот трек, так и те, что вдохновляют на путешествия.

Интересно, что релиз песни состоялся 11 лет назад, но сейчас она набирает популярность среди пользователей тиктока. Украинцы тоже создали забавный тренд под этот хит.

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В чем суть тренда

Украинцы снимают комедийные видеоролики, на которых делятся ожиданиями относительно супружеской жизни. Так, мужчина уверен, что после свадьбы жена будет готовить ему завтраки по утрам.

Однако, со временем оказывается, что женщина сама просит о такой услуге. В конце видео жена засыпает, будто подтверждая свое нежелание рано вставать и готовить завтрак мужу.

В то же время другие пользователи публикуют видео, на которых ожидают будущую встречу или путешествие с друзьями. Некоторые пользователи показывают сначала кадры с пляжа, а затем начинают бежать к воде. Другие тиктокеры демонстрируют видео из аэропорта, а позже с места, куда они прибыли для путешествия и отдыха.

Что известно о треке Riptide

Это сингл австралийского певца Vance Joy. Трек получил положительные отзывы музыкальных критиков, которые высоко оценили его текст и вокал. Песня имела коммерческий успех в Австралии, заняв шестое место в ARIA Charts.

Клип был выпущен на YouTube в 2013 году. Он художественно изображает песню слово в слово.

Vance Joy – Riptide: смотрите видео онлайн

В мае 2015 года он стал вторым долговременным синглом в чарте Billboard Hot 100 в США, находясь в этом списке в течение 43 недель. А теперь он продолжает разрывать тикток и побуждать пользователей к созданию новых трендов под этот хит.