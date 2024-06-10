Сняла парики и наращенные косы: Рианна впервые за долгое время показала, как выглядят ее волосы
Источник:Daily Mail
Известная певица Рианна недавно анонсировала выпуск новой линии ухода за волосами Fenty Hair. Сразу после этого артистку застали на улицах Нью-Йорка с обновленной прической.
Пользователи поражены сменой имиджа исполнительницы. Некоторые юзеры уверены, что нынешняя прическа Рианны – это парик.
Вас может заинтересовать Алена Мозговая поделилась архивным фото 35-летней давности: редкое фото продюсера
9 июня артистку заметили на улицах Нью-Йорка в новом амплуа. Певица предстала с короткой длиной волос белокурого цвета. Рианна дополнила свой образ голубой майкой, коричневой шубой и солнцезащитными очками.
Одной из поклонниц даже удалось сделать фото со звездой.
Рианна, вероятно, решила выйти на улицы города, чтобы заверить поклонников, что не носит парики, как это делала в некоторых анонсах новой линии ухода. Певица ранее рассказывала, что продукция позволит укрепить и восстановить все типы волос.
У меня были почти любые текстуры, цвета, длины, от плетения кос и до натуральных. Поэтому, я запускаю гибкую линию продуктов не только для любых волос, но для их укрепления и восстановления, что нам действительно нужно!
– заявила исполнительница.
Что известно о первом концерте Рианны за последние 8 лет
- В марте этого года певица выступила на предсвадебной вечеринке сына самого богатого человека Индии – Ананта Амбани, который женился на Радхике Мерчантс. На празднование было приглашено более 1000 гостей.
- Артистка получила 6,3 миллиона долларов США за проведенный концерт.
- Исполнительница около 8 лет не выступала, но для свадьбы устроила 90-минутный сет, в котором собрала 19 лучших песен. Это треки Work, All Of The Lights и даже Diamonds.
- Однако пользователи остались недовольны видео с выступления Рианны. По мнению юзеров, артистка сделала свой минимум и просто забрала деньги.