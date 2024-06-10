Сняла парики и наращенные косы: Рианна впервые за долгое время показала, как выглядят ее волосы

Известная певица Рианна недавно анонсировала выпуск новой линии ухода за волосами Fenty Hair. Сразу после этого артистку застали на улицах Нью-Йорка с обновленной прической.

Пользователи поражены сменой имиджа исполнительницы. Некоторые юзеры уверены, что нынешняя прическа Рианны – это парик.

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9 июня артистку заметили на улицах Нью-Йорка в новом амплуа. Певица предстала с короткой длиной волос белокурого цвета. Рианна дополнила свой образ голубой майкой, коричневой шубой и солнцезащитными очками.

Одной из поклонниц даже удалось сделать фото со звездой.

Рианна, вероятно, решила выйти на улицы города, чтобы заверить поклонников, что не носит парики, как это делала в некоторых анонсах новой линии ухода. Певица ранее рассказывала, что продукция позволит укрепить и восстановить все типы волос.

У меня были почти любые текстуры, цвета, длины, от плетения кос и до натуральных. Поэтому, я запускаю гибкую линию продуктов не только для любых волос, но для их укрепления и восстановления, что нам действительно нужно!

– заявила исполнительница.

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