Ты – лжец, – Рамина Эсхакзай эмоционально высказалась о Волошине после скандала со сбором

На фоне высказываний Александра Волошина относительно переговоров с Россией на блогера вылилась большая волна хейта. Среди звезд, которые раскритиковали инфлюенсера, была и Рамина Эсхакзай.

Она заявила, что для нее Саша Волошин – разочарование в блогерах-мужчинах. Что интересно, он уже публично ответил знаменитости.

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Рамина Эсхакзай отметила, что Александр Волошин создал себе популярность на "агрессивном маркетинге", поэтому хорошо умеет играть на эмоциях людей. По ее мнению, он обманывает, но деньги не ворует и действительно помогает.

Вот эти все "охранника избили, меня хотят побить", я бы не воспринимала серьезно. Такое впечатление, что сейчас идет прогрев, чтобы дальше мы увидели смс: "Александр Волошин покинул страну из-за угроз расправы",

– написала блогерша.

Рамина добавила: "Он врал своей жене, врал маме, врет подписчиками, врал мне. Саша считает, что украинцы народ добрый, они все простят. Он наберет подписчиков и заработает потом больше денег".

Кроме того, Эсхакзай сказала, что Волошин не единственный из инфлюенсеров, который обманывает.

Вам очень врут сильно некоторые блогеры. Как бы я не шкварилась, я признаю ошибки. Эти люди демонстрируют трушность, а на самом деле нарушают законы,

– отметила интервьюер.

Она добавила, что готова будет попросить прощения, если написала неправду, но одновременно подчеркнула, что уверена в том, что пишет.



Рамина Эсхакзай высказалась об Александре Волошине / Скриншот из инстаграм-сторис

Александр Волошин уже отреагировал на слова блогера. Он заявил, что лишь частично согласен с тем, что Рамина написала в сторис, но считает, что она очень все гиперболизировала.

Я могу сказать, что Рамина одна в интервью, одна в сторис, и совсем другая на личных встречах и в переписках,

– заявил инфлюенсер.



Александр Волошин отреагировал на слова Рамины Эсхакзай / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, накануне Александр Волошин показал отчеты на потраченные средства, которые он собирал для "Охматдета".