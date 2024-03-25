Дети бежали в укрытие под звуки взрывов: звезды со злостью говорят об очередном ударе по Киеву
Утром 25 марта Россия выпустила баллистические ракеты по Киеву. Хотя ПВО успешно отбила все цели, однако точное количество пострадавших еще устанавливается. В то же время украинские знаменитости уже успели отреагировать на цинизм россиян.
Евгений Клопотенко, Кристина Соловий, Тина Кароль и другие уже поделились мыслями о кровожадности врага.
К слову Оккупанты атаковали Киев ракетами: обломками поврежден дом
Слава Демин
Радиоведущий поделился, что взрывы возле офиса в центре были очень близко. Поэтому он попросил всех ходить в укрытие и не пренебрегать воздушной тревогой.
Слава Демин высказался об атаке на Киев / Скриншот из инстаграм-сторис радиоведущего
Настя Каменских
Певица поделилась последствиями ракетного обстрела столицы. На фото изображены разрушенные дома и службы спасения. Важно отметить, что подписала она фото на английском языке, чтобы в очередной раз показать миру террор со стороны России.
Настя Каменских об обстреле Киева / Скриншот из инстаграм-сторис певицы
Юлия Санина
Фронтвумен группы The Hardkiss опубликовала ужасные последствия атаки Киева. Артистка, кроме возмущения к России, сочувствует детям, которым пришлось бежать в укрытие во время ракетного обстрела.
Юлия Санина возмущена действиями России / Скриншот из инстаграм-сторис фронтвумен
Екатерина Осадчая
Ведущая сообщила, что обломки ракеты попали в 200 метрах от школы и двух детских садиков. Россиян она назвала "кровожадными извергами", а украинцев призвала беречь себя.
Екатерина Осадчая об обстреле Киева / Скриншот из инстаграм-сторис ведущей
Евгений Клопотенко
Шеф-повар опубликовал видео, где дети выбегают из детсада в укрытие во время ракетного обстрела. Он уверен, что такого детства у малышей точно не должно быть.
Евгений Клопотенко возмущен действиями России / Скриншот из инстаграм-сторис повара
Кристина Соловий
Певица также поделилась видео с малышами, которые бегут в укрытие. По словам артистки, надо показать эти кадры тем, кому до сих пор хочется пожалеть россиян.
Кристина Соловий отреагировала на обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис артистки
Тина Кароль
Певица опубликовала уже знаменитое, к сожалению, видео с детьми, которые быстро направляются в укрытие. Она сожалеет о том, что "эти маленькие глаза уже так много знают и много видели".
Тина Кароль опубликовала реакцию на обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис артистки
Ракетная атака на Киев 25 марта
- Около 10:32 утра в Киеве прогремели взрывы. Произошло это всего через несколько минут после объявления воздушной тревоги.
- Впоследствии стало известно, что враг выпустил две баллистические ракеты из Крыма в направлении столицы. К счастью, обе цели сбили.
- Однако, в результате падения обломков в Печерском районе пострадали семь человек, из которых двое госпитализированы в больницу. Одной из травмированных стала 16-летняя девушка.
- Также повреждения зафиксированы и в других частях Киева. В Соломенском районе поражен многоэтажный дом, а Днепровском – зафиксировано падение обломков. В Голосеевском районе обломки упали в лесополосе.