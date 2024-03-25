Дети бежали в укрытие под звуки взрывов: звезды со злостью говорят об очередном ударе по Киеву

25 марта 2024, 15:10
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Утром 25 марта Россия выпустила баллистические ракеты по Киеву. Хотя ПВО успешно отбила все цели, однако точное количество пострадавших еще устанавливается. В то же время украинские знаменитости уже успели отреагировать на цинизм россиян.

Евгений Клопотенко, Кристина Соловий, Тина Кароль и другие уже поделились мыслями о кровожадности врага.

К слову Оккупанты атаковали Киев ракетами: обломками поврежден дом

Слава Демин

Радиоведущий поделился, что взрывы возле офиса в центре были очень близко. Поэтому он попросил всех ходить в укрытие и не пренебрегать воздушной тревогой.


Слава Демин высказался об атаке на Киев / Скриншот из инстаграм-сторис радиоведущего

Настя Каменских

Певица поделилась последствиями ракетного обстрела столицы. На фото изображены разрушенные дома и службы спасения. Важно отметить, что подписала она фото на английском языке, чтобы в очередной раз показать миру террор со стороны России.


Настя Каменских об обстреле Киева / Скриншот из инстаграм-сторис певицы

Юлия Санина

Фронтвумен группы The Hardkiss опубликовала ужасные последствия атаки Киева. Артистка, кроме возмущения к России, сочувствует детям, которым пришлось бежать в укрытие во время ракетного обстрела.


Юлия Санина возмущена действиями России / Скриншот из инстаграм-сторис фронтвумен

Екатерина Осадчая

Ведущая сообщила, что обломки ракеты попали в 200 метрах от школы и двух детских садиков. Россиян она назвала "кровожадными извергами", а украинцев призвала беречь себя.


Екатерина Осадчая об обстреле Киева / Скриншот из инстаграм-сторис ведущей

Евгений Клопотенко

Шеф-повар опубликовал видео, где дети выбегают из детсада в укрытие во время ракетного обстрела. Он уверен, что такого детства у малышей точно не должно быть.


Евгений Клопотенко возмущен действиями России / Скриншот из инстаграм-сторис повара

Кристина Соловий

Певица также поделилась видео с малышами, которые бегут в укрытие. По словам артистки, надо показать эти кадры тем, кому до сих пор хочется пожалеть россиян.


Кристина Соловий отреагировала на обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис артистки

Тина Кароль

Певица опубликовала уже знаменитое, к сожалению, видео с детьми, которые быстро направляются в укрытие. Она сожалеет о том, что "эти маленькие глаза уже так много знают и много видели".


Тина Кароль опубликовала реакцию на обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис артистки

Ракетная атака на Киев 25 марта

  • Около 10:32 утра в Киеве прогремели взрывы. Произошло это всего через несколько минут после объявления воздушной тревоги.
  • Впоследствии стало известно, что враг выпустил две баллистические ракеты из Крыма в направлении столицы. К счастью, обе цели сбили.
  • Однако, в результате падения обломков в Печерском районе пострадали семь человек, из которых двое госпитализированы в больницу. Одной из травмированных стала 16-летняя девушка.
  • Также повреждения зафиксированы и в других частях Киева. В Соломенском районе поражен многоэтажный дом, а Днепровском – зафиксировано падение обломков. В Голосеевском районе обломки упали в лесополосе.

Автор: Влада Пономарьова