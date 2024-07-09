Этот взрыв было очень слышно, – Инна Мирошниченко об обстреле роддома в Киеве

8 июля россияне ракетами обстреляли Киев, в результате чего повреждены медицинские учреждения. Жена Тимура Мирошниченко отреагировала на ракетный удар.

Она даже заявила, что слышала взрывы. Кроме того, Инна отметила, что знает лично немало людей, которых коснулась трагедия.

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Выяснилось, что семья Мирошниченко живет вблизи пострадавших клиник.

Этот взрыв было очень слышно, очень страшно... Вчерашний день был одним из самых тяжелых, потому что столько боли и столько тех, кого знаешь лично, и кого коснулась эта трагедия,

– поделилась супруга телеведущего.

По словам Инны, среди ее знакомых есть работники "Адониса", где погибли сотрудники и пациенты, а одна из погибших оказалась близкой подругой знакомой адвоката. К тому же взрывной волной выбило окна в доме напротив, где в тот момент находились дети.

Инна Мирошниченко призвала присоединиться к сбору средств для помощи пострадавшим в "Адонисе".



Инна Мирошниченко прокомментировала ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, утром 8 июля Россия осуществила масштабную ракетную атаку на Украину, выпустив более 40 ракет различных типов, включая крылатые Х-101 и гиперзвуковые "Кинжал". Значительным разрушениям подверглась столица, в частности, Днепровский район Киева. В результате обстрела была повреждена клиника "Исида", которая находится в одном здании с медицинским центром "Адонис". По сообщениям, в результате обстрела погибли восемь человек. В то же время работы по разбору завалов и поиска людей продолжаются.