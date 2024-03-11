Марго Робби не сдержала смеха: Гослинг в образе Кена устроил настоящее шоу на Оскаре-2024

Во время 96-й церемонии вручения Оскара организаторы, как и обещали, воссоздали культовую сцену Кена из фильма Барби в исполнении голливудского актера Райана Гослинга.

Хотя Райан Гослинг и не завоевал статуэтку в номинации "Лучший актер второго плана", впрочем, он все равно стал звездой вечера.

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Выступление Райана Гослинга на Оскаре-2024

Во время награждения лауреатов 43-летний актер устроил эффектное шоу. Райан воссоздал культовую сцену из фильма Барби, где его герой Кен исполняет песню I'm Just Ken.

Свой номер Гослинг начал из зала, сидя за спиной своей партнерши по съемочной площадке фильма Марго Робби. Судя по реакции актрисы, она не ожидала на такой сценарий, поэтому не сдерживала искренний смех. Да и сам Гослинг настолько вошел в роль, что едва унимал собственные эмоции.

Для выступления стилисты выбрали Райану яркий розовый костюм с пайетками, солнцезащитные очки, в которых он снимался в Барби, и кожаные малиновые перчатки.

Не обошлось и без хореографии. Во время номера Гослинг зажег на сцену церемонии. В какой-то момент шоубалет поднял актера на руки и начал его кружить. В это время другая часть танцовщиков вышла с масками, которые имитировали лицо Марго Робби.

Смотреть онлайн выступление Райана Гослинга на Оскаре-2024:

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